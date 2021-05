Brændende Audi kørte gennem hegn og ned af stensætning

112 Natten til mandag kl. 1.41 blev det anmeldt, at der var brand i en Audi personbil, der umiddelbart var kørt tværs gennem rundkørslen ved Farum Gydevej/Slangerupvej i Farum. Derefter var bilen kørt igennem et buskads og et hegn på Lucernevej for til sidst at køre ned af en 1,5 meter høj stensætning.