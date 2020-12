Flyvestation Værløses asfalt indbyder til en cykel eller rulletur.

Send til din ven. X Artiklen: Brænd julekalorierne af i naturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brænd julekalorierne af i naturen

Furesø - 29. december 2020 kl. 13:01 Kontakt redaktionen

Naturstyrelsen oplever, at interessen for at bruge naturen til at dyrke motion er støt stigende. Ikke mindst set i lyset af de mange restriktioner i forbindelse med corona-nedlukningen.

Skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen oplever på sine ture rundt i skoven, at rigtigt mange har erstattet fitnesscentrene med naturen.

- Her er plads til alle, og jeg kan se, at det er alle mulige slags idræt og motion, der nu er flyttet ud i naturen. Jeg synes, at det er dejligt at se, at vi er opfindsomme, når der er behov for det, og faktisk er vi jo netop tilpasset til at leve i naturen og træne vores kroppe her, siger Kim Søderlund og fortsætter_

- Naturligvis kan man tage en løbetur eller cykle rundt, men tænk også på, at næsten alt det, du kan lave i et motionscenter, kan du også lave i naturen.

Når du dyrker motion i det fri, behøver du naturligvis ikke tænke så meget i at holde afstand, da der her er rigtig god plads.

Naturfitness kræver kun, at du bruger hovedet og naturen for at blive inspireret. Du kan eksempelvis bruge en træstamme til at øve balancegang, til at lave armbøjninger ved, til at springe over, til at lave stepøvelser og til ..., ja til en masse forskelligt, som du selv kan opfinde. Du kan udfordre andre til at gøre det samme, konkurrere på tid eller på afstand og udholdenhed. Bare brug fantasien og kroppen. Hvis du vil have lidt inspiration til Naturfitness, ligger der en masse gode forslag på Naturstyrelsens hjemmeside.

Er man mere til en lang gå eller cykeltur, så har Naturstyrelsen også noget at byde på.

- På Amager findes i den lange "Amarmino" afmærkede på cirka 27 kilometer, hvor du i ro og mag kan gå og lade tankerne flyve og lade dig mentalt op til senere at skulle sidde inde, og være i dit eget selskab. Ligeledes har vi de mange kilometer asfalt på Flyvestation Værløse, hvor det er ideelt at cykle og cykle stærkt ligesom en tur på rulleskøjter her kan blive en fantastisk oplevelse med fart og rigtig god plads, siger Kim Søderlund.