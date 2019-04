Botilbudsplaner i modvind

Børnehaven er revet ned. Nu skal der bygges et botilbud på adressen Syvstjerne Vænge 10, hvis ikke klagerne til Planklagenævnet får kommunen til at udsætte byggeplanerne.

Furesø - 27. april 2019 kl. 10:26 Af Mikkel Kjølby Ikke en - men to klager - er allerede sendt afsted til Planklagenævnet. Det skete 14 dage, inden Furesø Byråd onsdag aften vedtog

I forbindelse med byggeriet har Furesø Kommunes forvaltning udarbejdet et notat, hvor det vurderes, at nedrivningen af børnehaven og opførelsen af otte boenheder samt driftskontor på samlet set 450 kvadratmeter ikke er lokalplanpligtig, idet kommunen i forvejen ejer grunden.

Venstres Lars Carpens er ikke enig i den vurdering. ved byrådsmødet stillede han ændringsforslag om at lave lokalplan for byggeriet.

- Vi har den opfattelse, at der skal laves lokalplan for grunden. Det kan godt være, at forvaltningens notat siger noget andet, men byrådet kan beslutte det. Den mulighed skal vi benytte. En lokalplan vil give naboerne mulighed for at få indført bestemmelser om målgruppen for botilbuddet, siger Lars Carpens.

Ændringsforslaget fik opbakning fra Venstre og Konservative, mens Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti undlod at stemme. Dermed blev forslaget stemt ned af Socialdemokratiet og Enhedslisten. Derefter blev forvaltningens byggeprogram vedtaget med stemmerne 21-0.

Men inden da havde den tidligere socialudvalgsformand Susanne Mortensen (K) forsøgt at overbevise byrådet om, at der er en anden vej.

- Vi ønsker ikke at sætte spørgsmålstegn ved behovet for botilbuddet, men på et eller andet plan kunne man få på fornemmelsen, at man har ledt efter en mulighed for at undgå borgerinddragelse. Vi kan ikke være det bekendt. Vi skal invitere borgerne med ind i processen. Vi bliver nødt til at turde at tage dialogen med borgerne, siger Susanne Mortensen med henvisning til Furesø Byråds model for borgerinddragelse.

Lars Carpens advarede om forsinkelse som følge af klager til Planklagenævnet.

- Det øjeblik nogle få borgere klager, løber man risikoen for et års forsinkelse, fordi det ligger i et eller andet klagenævn, lød advarslen fra byrådets nestor.

Udvalgsformand Matilde Powers (S) ser ikke manglende borgerinddragelse som årsagen til klagerne.

- Jeg er selvfølgelig ked af, at nogle borgere er utilfredse med vores nye botilbud, men jeg er ikke enig i, at der ikke har været borgerinddragelse. Vi har haft et borgermøde allerede i februar måned, og flere af os har været i lange dialoger med de borgere, som har ønsket det. Vi har taget alle inputs og bekymringer meget alvorligt og har fx, efter ønske fra nogle borgere, beskrevet målgruppen for botilbuddet meget specifikt allerede nu, siger Matilde Powers.

Hun oplyser, at der den 14. maj klokken 16.30 afholdes endnu et borgermøde om botilbuddet.

- Vi glæder os til at få gode ideer og ønsker til byggeriets udformning og det gode naboskab. Vi skal huske, at Syvstjernevænge 10 bliver et tilbud, som vi alle vil kunne få brug for, og mange borgere i Furesø står og mangler et sådant tilbud allerede nu, lyder det fra Matilde Powers.