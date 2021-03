Botilbud Søndersø tager efterhånden form. Foto: Mikkel Kjølby

Botilbud løfter opgave med FNs verdensmål

Furesø - 11. marts 2021 kl. 12:46 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Furesø Kommune slår mange fluer med et smæk med etableringen af et topmoderne botilbud for udsatte borgere ved Søndersøskolen.

Det er et led i Furesø Kommunes bestræbelser på, at give flere af kommunens udsatte borgere mulighed for at blive boende lokalt. Første projekt var et botilbud på Syvstjerne Vænge. Det næste var planlagt til at rykke ind den historiske bygning Hareskovhvile ved Værløse Bymidte, men stødte på byggetekniske udfordringer. I stedet valgte kommunen at benytte området ved Søndersøskolen hvor man tidligere fandt Furesø Skolen.

I tirsdags var der rejsegilde for Botilbud Søndersø. Byggeriet er kommet så langt, at man kan forestille sig, hvordan de kommende brugere får hjemme i et træhus, hvor bæredygtighed og ligeværdighed er tænkt ind hele vejen rundt - i byggematerialerne, indretningen, udearealerne og i teknikken.

- Vi gør FN's verdensmål 10 om mindre ulighed til virkelighed for nogle af vores udsatte borgere. Med byggeriet af et nyt botilbud sikrer vi, at borgerne kan blive i deres nærområde tæt på familie, venner og netværk, når de skal have støtte til at passe deres skole, arbejde og hverdagsliv. Og vi indretter botilbuddet med inddragelse af solid viden på området, så beboerne får et hus, der passer til deres behov for både at have et privatliv og være del af et fællesskab. Jeg er rigtig stolt af, at vi kan sikre beboerne de bedst mulige betingelser for at komme godt og trygt videre ud i livet, siger udvalgsformand Matilde Powers (S).

Træhuset vil huse to botilbud med i alt 16 boliger opdelt i to afdelinger. Huset er indrettet til beboere, der har særlige behov for støtte i hverdagen, og målet er at de skal flytte i egen bolig - nogle vil være yngre borgere med autisme, andre vil være psykisk sårbare unge.

Byggematerialerne er valgt med bæredygtighed for øje. Det gælder også teknikken, som forsyner huset med el, vand og varme og sørger for, at luften udskiftes. Huset vil få såkaldte ventilationsvinduer, som sørger for, at den friske udeluft opvarmes, når den trækkes ind i rummet. Når en beboer har taget bad, vil den overskydende damp blive ført hen til husets energieffektive varmepumper og brugt til at opvarme huset. Udenfor vil 10.000 liter regnvand blive opsamlet i en nedgravet regnvandstank og blive anvendt til toiletskyl.

Nybyggeriet er del af et forskningsprojekt i et samarbejde mellem Furesø Kommune, Juul & Hansen Arkitekter, Jakobsen huse ApS samt Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Forskningsprojektets mål er at bidrage til udvikling af flere præ-accepterede løsninger med anvendelse af bio-baserede byggematerialer.

- Botilbud Søndersø er et skelsættende byggeprojekt, når det kommer til udvikling af bæredygtige metoder og materialer. Projektet giver os mulighed for at forske i bæredygtighed og brandsikkerhed. Vi har i dette hus testet nye bæredygtige og bioorganiske materialer og med et positivt resultat til følge. Det betyder, at Botilbud Søndersø er et pilotprojekt, der kan bane vej for fremtidens bæredygtige byggerier, siger Hannah Rosa Rasch, medejer af Juul & Hansen Arkitekter.

- Det er os en ære at være med i et banebrydende projekt som Søndersø projektet, og det er en fryd for øjet at se det store træhus skyde op. For Jakobsen Huse er det det største hus vi har bygget til dato, og det er dejligt at se at vi kan overføre vores gode erfaringer fra enfamilieshuset til denne bygning, siger Rune Jakobsen, medejer og stifter af Jakobsen huse ApS.

Huset forventes at være klar til indflytning i andet halvår af 2021.