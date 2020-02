Send til din ven. X Artiklen: Botilbud bliver dyrere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Botilbud bliver dyrere

Furesø - 29. februar 2020 kl. 11:11 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Prisen for etableringen af et botilbud for otte voksne med psykiske fysiske handicap er røget i vejret.

I første omgang blev er afsat 10 mio. kr. til nedriving af den gamle børnehave på Syvstjerne Vænge samt opførelse af en ny bygning på 440 kvadratmeter. Men undersøgelserne har påvist jordforurening,

- I forbindelse med projekteringen af det nye bosted er der konstateret jordforurening på gurnden. Omfanget af oprydning er afklaret således, at den kan udbydes og gennemføres, hvorefter byggeriet kan gå i gang. Pt. forventes byggeriet klar til ibrugtagning ultimo året.

Meromkostning grundet forureningen efter besluttede projektbesparelser kommer til at betyde en budget overskridelse på i størrelsesordene 1,5 mio. kr., skriver Furesø Kommune i punktet meddelelser til udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs møde den 3. marts.

Projektet bliver desuden forsinket yderligere. Tidligere lød tidsplanen på ibrugtagning lige efter sommerferien.

Planerne om et botilbud blev mødt med heftig kritik fra en del af naboerne. Ikke mindst var der et ønske om at få beboergruppens baggrund defineret.