Der er ikke enighed mellem Allerød og Furesø Kommune om, hvad der er den bedste linjeføring, hvis Farumbanen forlænges. Grafik: Atkins

Send til din ven. X Artiklen: Borgmestre er uenige om forlængelse af Farum-banen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmestre er uenige om forlængelse af Farum-banen

På Christiansborg ønsker nu også Venstre Farum-banen forlænget. Men der er uenighed om linjeføringen hos Furesø og Allerød

Furesø - 21. maj 2021 kl. 05:26 Af Louise Mørch Vilster og Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

På Christiansborg er forhandlingerne i fuld gang om et nyt trafikforlig, efter at regeringen for nylig kom med sit udspil. I den forbindelse tegner der sig nu en stigende interesse for at afsætte midler til en forundersøgelse, der skal se nærmere på muligheden for at forlænge Farum-banen til Hillerød.

Venstre offentliggjorde i sidste uge deres infrastrukturudspil, hvor der er afsat 20 millioner kroner til en forundersøgelse, og tidligere har Radikale Venstre og Enhedslisten meldt offentligt ud, at de støtter en forlængelse af Farumbanen. En forundersøgelse var derimod ikke en del af udspillet fra regeringen, men hos borgmester Ole Bondo Christensen (S) er der optimisme over partiernes udmeldinger.

"Det er rigtig glædeligt, at flere partier nu melder positivt ud. En forlængelse af S-toget kan binde Furesø sammen med Hillerød og med det nye supersygehus, og det kan få flere trafikanter fra Nordsjælland til at tage toget i stedet. Det vil også binde Farumbanen sammen med lokalbanerne i Nordsjælland," siger han.

Lobbyarbejde En forlængelse af S-toget til Hillerød kan dermed betyde mindre støj på motorvejen, som ikke mindst er et problem for borgere i Furesø.

Ole Bondo Christensen lægger ikke skjul på, at der i øjeblikket foregår et intenst lobbyarbejde fra byrådet og kommunens side om at få midler til en forundersøgelse samt midler til at bekæmpe støj langs motorvejen. En forundersøgelse skal blandt andet vise, hvor linjeføringen kan ligge, og hvilket potentiale der er til at flytte bilister over i den kollektive trafik.

"Vi er i byrådet i kontakt med de forskellige partier og herunder også Socialdemokratiet. Vi skal have foretræde for trafikudvalget senere på måneden, hvor vi kan redegøre for vores synspunkter. Vores ønsker er rimelig enkle, vi skal have gjort noget ved trafikstøjen langs motorvejen, det har absolut første prioritet, og vi ønsker en forundersøgelse af forlængelsen af Farum-banen," siger han.

Også hos Allerøds borgmester Karsten Längerich (V) er der glæde over Venstres nylige udmelding.

"Allerød Kommunes holdning er, at vi generelt er tilhænger af forlængelsen. Det vil give andre muligheder for at komme på tværs, som er det, der er svært med s-togsystemet. Derudover kan det aflaste trafikken på Hillerødmotorvejen," siger han.

Til gengæld er de to borgmestre ikke enige om, hvor linjeføringen skal ligge. Karsten Längerich understreger, at der er mange hvis'er, men bedt om at lege med på tanken om, at der kommer en forundersøgelse, og han mødes med borgmestrene i Furesø og Hillerød lyder svaret:

"I Allerød vil vi gerne have Farum-banen forlænget via Allerød Station, og jeg vil arbejde for løsningen til Høvelte, der er den billigste og korteste," siger Karsten Längerich.

Det koster det Furesø Kommune fik sidste efterår lavet en rapport af infrastrukturrådgiveren Atkins og ifølge den vil det koste 0,9 milliarder kroner at forbinde Farumbanen med Høvelte, som er en strækning på 6,7 kilometer. Derimod vil det koste 1,7 milliarder kroner i anlægsomkostninger at forbinde Farum med Favrholm, som er den nye station syd for Hillerød ved det kommende supersygehus.

Rapporten viser samtidig, at en forlængelse i første omgang vil føre til 230.000 færre bilture årligt og mere end 15.000 flere daglige påstigere på toget.

Hos Furesø Kommune er det derimod den dyre løsning langs motorvejen, som Ole Bondo Christensen ønsker. Det gør han for at beskytte naturen ved Bregnerød og Stavnsholtkilen.

"Vi er ikke interesserede i, at den rammer Høvelte. Den eneste rigtige løsning er langs motorvejen, da det vil berøre naturen mindst. Det er også den løsning, der giver den bedste og mest direkte forbindelse til det kommende supersygehus og lokalbanerne i Nordsjælland. Jeg har svært ved at se andet for mig. Løsningen er lidt dyrere, men i betragtning af, hvad infrastruktur koster, bør det være en mulig prioritering," mener han.

Bygges med motorvej Karsten Längerich slår fast, at hans prioritet er linjeføringen til Høvelte. Ender det med en løsning langs motorvejen, ser han et potentiale i at få en ny S-togstation i Allerød Kommune.

"Hvis det kom på bordet, kunne Vassingerød være interessant at få på S-togsnettet, da det er et sted med mange arbejdspladser," siger Karsten Längerich.

Ole Bondo Christensen mener, at en forlængelse til Hillerød vil blive særlig vigtig nu, hvor regeringen blandt andet har lagt op til at bygge motorvej hele vejen til Hillerød.

"Hvis der kun kommer en motorvejsudvidelse sander trafikken til igen efter kort tid. Derfor vil det være godt at tænke motorvejsanlæggelse og en forlængelse af jernbanen sammen, så man samtidig gør plads til en s-togsbane," siger han.

Det forventes, at partierne på Christiansborg er færdige med infrastrukturforhandlingerne inden sommerferien.