Borgmester skal være med i vækstteam

Regeringen har lavet syv nye regionale vækst-teams. Hvert team skal fremme væksten regionalt, og her i hovedstadsområdet, er Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen blevet medlem. De syv teams skal være med til at få Danmark igennem coronakrisen.

I hovedstadsområdet er der fokus på life science og løsninger, der styrker danskernes sundhed. Der skal blandt andet gives anbefalinger til flere offentlig/private samarbejder, der kan fremme vækst og velfærd, skabe flere grønne løsninger og reducere ulighed. Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen ser frem til at bringe den kommunale viden om sundhedsudfordringer i spil i det nye vækstteam, skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

"Furesøs virksomheder indgår i erhvervsklynger med de helt store spillere inden for biotek, sundhed- og medicoområdet, og Furesøs højtuddannede og faglærte borgere er efterspurgt arbejdskraft hos nogle af Danmarks største virksomheder inden for life science. Så jeg glæder mig meget til at bringe den lokale viden med til bordet, når vi mødes i vækstteamet," siger Ole Bondo Christensen.

"Det er spændende, at vi også skal arbejde med løsninger, der kan fremme borgernes sundhed, som er bæredygtige og mindsker uligheden. Det flugter den udfordring, vi arbejder med i kommunerne på sundheds- og og plejeområdet. Her har kommunerne det lokale indblik i, hvordan demografien udvikler sig, og hvordan ny velfærdsteknologi kan hjælpe os i den forbindelse," fortæller borgmesteren.

"Vi skal blive endnu bedre til at udnytte det lokale unikke potentiale, for der er stor forskel på, hvad styrkerne er i Nordjylland, Bornholm og Fyn. Med de nye vækstteams vil vi netop skræddersy indsatsen, så vi på tværs af virksomheder, myndigheder og ildsjæle udvikler det lokale erhvervsliv og styrker den grønne genopretning. Behovet for stærke virksomheder er kun blevet endnu vigtigere efter corona, og her vil det nye vækstteam vise vejen mod vækst, nye arbejdspladser i hovedstaden og flere grønne løsninger."