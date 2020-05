Enhedslistens Øjvind Vilsholm kritiserer de øvrige partier for træffe beslutninger om Farum Vest uden at lytte til borgerne. Foto: Kenneth Løvholt.

Borgermøde kommer efter beslutningen er taget

Furesø - 09. maj 2020 kl. 09:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede inden Furesø Kommunes elektroniske borgermøde om lokalplanen for Farum Vest er den mest omdiskuterede del besluttet.

Ved et møde torsdag tog Udvalget for byudvikling og bolig stilling til, om man skal etablere parkeringspladser i det fredede område vest for Farum Park.

Enhedslistens byrådsmedlem Øjvind Vilsholm ser store problemer med Furesøs borgerinddragelse.

- Det signalerer jo, at man ikke har tænkt sig at lytte til de indvendinger, der måtte komme. Det er jo helt absurd at sende noget i høring, hvis processen bare kører videre uden at afvente, hvad borgerne har at sige, siger Øjvind Vilsholm.

Han synes, det er en hån over for de mange borgere i området, som kæmpe imod anlæggelsen af en ny kunstgræsbane og flere parkeringspladser i området. Men han opfordrer alligevel til at folk giver deres mening om projektet til kende:

- Det er et projekt, der alene tager hensyn til FC Nordsjællands ønsker og behov. Det kommer til at gå ud over både naturen og de borgere, der bor i området. Det skal ikke have lov til at ske uden protester, siger han.