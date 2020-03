Borgerlige: Stop udvidelsen af Plejecenter Lillevang

Nu vil viceborgmester Lars Carstensen (K) stoppe processen. Det sker i lyset af udligningsreformens dystre udsigter for Furesø Kommune. Men også fordi de borgerlige partier først for to måneder siden blev præsenteret for et notat, som Widex og OK-Fonden har sendt. Her belyses muligheden for at opføre et friplejehjem på Ny Vestergårdsvej i Værløse.

Den endelige beslutning om at udvide Plejecenter Lillevang står for døren. Processen blev sat i gang den 4. september 2019 af Furesø Byråd.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her