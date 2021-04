Byrådskadidat Anders Medum Groth kæmper for at reducere støjen fra motorvejene. Foto: Allan Nørregaard

Borgerforslag mod støj fik knap 4000 støtter: Vi kæmper videre

Byrådskandidat for Radikale Venstre er ikke tilfreds med antallet af støtter til hans borgerforslag mod støj

Furesø - 28. april 2021 kl. 14:27 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Byrådskandidat Anders Medum Groth (R) oprettede i oktober et borgerforslag for at mindske støjen fra motorveje i bynære områder. Nu et halvt år efter er forslaget udløbet, og det endte med 3.921 støtter til forslaget, der har ni medstillere fra kommuner som Allerød, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe. For at få et forslag taget op i Folketinget kræver det 50.000 støtter.

For Anders Medum Groth er det ikke tilfredsstillende med de knap 4000 støtter, men han kæmper videre med at råbe politikerne på Christiansborg op. Det gælder især i forhold til støjen fra Fiskebækbroen i Farum.

"Det er overhovedet ikke tilfredsstillende. Men det har været svært at få luft under forslaget, når der ikke har været opbakning fra andre partier i Furesø ud over Venstre. Det har jeg været lidt overrasket over," siger han.

Finde nye veje Anders Medum Groth overvejer blandt andet at lave en demonstration mod støj fra motorveje, hvis coronarestriktionerne tillader det. Derudover har han oprettet en Facebook-gruppe mod støj, der nærmer sig 400 medlemmer. Den hedder ' Fiskebækbroen skal støjskærmes - mere støjreducering i Furesø'.

"Hvis ikke der havde været corona det seneste år, så kunne jeg have gjort meget mere og for eksempel holdt demonstrationer. Men vi må kæmpe videre og finde nye veje. Lige nu handler det om at få lydhørhed i forbindelse med forhandlingerne på Christiansborg," siger han med henvisning til de aktuelle forhandlinger om et nyt forlig på infrastrukturområdet.

I det nylige udspil fra Socialdemokratiet er der på landsplan afsat tre milliarder kroner til bekæmpelse af støj fra trafik.