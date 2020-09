Se billedserie Ejerne af Skovmose Alle 65 i Hareskovby, Anna Isabelle Wanda Karlesand og Thomas Møller Madsen blev hædret for god byggeskik. Foto: Furesø By og Land.

Borgerforening modtog diplom

Furesø - 17. september 2020 kl. 12:53 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den afdøde arkitekt Bernt Petersen skabte gennem foreningen Furesø (Tidl. Farum Red.) By og Land en tradition for at hædre god byggeskik.

I år har corona-restriktionerne vanskeliggjort uddeling af diplomerne, men formand Poul Lüneborg fandt en mulighed.

- I år har det imidlertid grundet vedtagne coronarestriktioner været nødvendigt 2 gange at aflyse årets generalforsamling. Derfor valgte bestyrelsen at gennemføre overrækkelsen af dette års diplomer på et bestyrelsesmøde i Jonstruphus, fortæller Poul Lüneborg.

Borgmester Ole Bondo Christensen forestod uddelingen af diplomer, som hædrer:

- I år har bestyrelsen valgt at fokusere på en trend i tiden til at nedrive et eksisterende hus til fordel for nybyggeri, som sjældent passer ind i omgivelserne for det nye hus. Derudover har foreningen ønsket at fremhæve et eksempel på en forening indenfor kommunen, som på en markant måde har udvist aktivt medborgerskab til glæde for hele Furesø kommune, forklarer Poul Lüneborg.

Furesø By og Land tildelte Anna Isabelle Wanda Karlesand og Thomas Møller Madsen, Skovmose Allé 65, Hareskovby, foreningens diplom.

- Huset er smukt og respektfuld restaureret og med en tilpasset istandsættelse af den eksisterende bygning samt haveanlæg mod vej i Furesø Kommune. Huset er beliggende på hjørnet af Skovmose Alle og Tibberup Alle. Huset tilpasser sig den spektakulære beliggenhed på en måde, der på forbilledlig vis respekterer landskabet og de kulturhistoriske værdier og viser stor forståelse for stedets oprindelige karakter, som er gældende for området. Huset fremstår, som da det blev bygget og respekterer loyalt bygningens oprindelige anvendelse og arkitektur, med en smuk nutidig ramme om et moderne familieliv, lyder det i begrundelsen.

Furesø By og Land tildelte desuden foreningens diplom til borgerforeningen Jonstrup 89 ved formand Per K. Larsen,

- Jonstrup 89 har gennem et særdeles målrettet og fokuseret frivilligt arbejde opnået adskillige markante resultater i de senere år. En rollemodel og et resultat af et stærkt fællesskabs ihærdige indsats til glæde for alle borgere i Furesø Kommune, forklarer Poul Lüneborg.

Furesø By og Land fremhæver følgende indsatser: Jonstrup Gamle Klædefabrik / Jonstrup Seminarium, Filosofgangen, Flyvestationen, Jonstrup lokalplaner, Børneinstitutionen på Flyvestationen, Hangar 3, Skovkirkegården.

