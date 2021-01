Borgere må vente med at blive vaccineret

Region Hovedstaden har modtaget langt færre doser vacciner end forventet. Det betyder, at doserne bliver prioriteret til borgere og personale, der skal have 2. vaccination. Regionen har modtaget 10.000 doser i stedet for de forventede 21.000 doser fra Statens Seruminstitut. Det fortæller lægefaglig vicedirektør på Nordsjællands Hospital og formand for Region Hovedstadens Vaccinations-Task Force, Jonas Egebart, i en pressemeddelelse.