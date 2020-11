Borgere foreslår udsmykning af Fiskebækbroen

"Fiskebækbroen markerer i høj grad en form for samling af Furesø kommune, med dens placering mellem de to store byer. Samtidig er dens placering tæt ved søerne også ideel til, at få visualiseret Furesø kommunes historie. Derfor var det oplagt at inddrage Furesøs byvåben som et oplæg til en kunsterisk udfoldelse af støjværnet," siger Anders Medum Groth, der har stiftet gruppen og stiller op til næste års kommunalvalg for Det Radikale Venstre.