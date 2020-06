Sådan kommer bygrønningen i Ryget Skovby til at se ud i fremtiden. Tegning. Benedicte Isabella Dyekjær. Furesø Kommune.,

Borgere bidrager til mere natur

Furesø - 20. juni 2020 kl. 11:07 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Værløse Kommune i sin tid planlagde byudviklingen i Værløse Vest, var det på mode med store brede alléer. Derfor blev indkørslen til Ryget Skovby forsynet med en vej, som blev opkaldt efter byens tidligere borgmester Olaf Beck. Ved siden af vejen blev der etableret store område med græsplæner og en cykelsti omkranset af flotte poppeltræer, hvis rødder siden har fået asfalten til at boble op. Udsigten til at udskifte træerne satte gang i større tanker.

For tiderne skifter. I dag vil borgerne gerne udvikle området hen mod større biodiversitet.

I sidste uge godkendte Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune derfor en ny plejeplan for området, som giver mulighed for et større naturindhold og samtidig også nye og inspirerende muligheder for at nyde området for borgerne.

Formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Petersen (S) glæder sig også over resultatet af et frugtbart samarbejde mellem en lokal borgergruppe og kommunen.

- Jeg vil gerne takke alle for deres engagement. Borgernes initiativer fører til mere biodiversitet i området. Det understøtter netop byrådets 2030-mål om at fremme biodiversiteten, siger Lene Munch-Petersen (S).

Plejeplanen er resultatet af et tæt samarbejde mellem en lokal borgergruppe, den Fælles grundejerforening for Ryget Skovby og Furesø Kommune. Tilbage i 2018 ønskede et par lokale borgere at ændre på driften af arealerne. Sammen med den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening i Furesø dannede de en projektgruppe, som ville arbejde for en ændring af arealerne. En af drivkrafterne bag var Rasmus Kinnerup.

- Vi ville omdanne arealet fra en kedelig, biodiversitetsfattig og kortklippet græsplæne til artsrig, nyttig, smuk og spændende natur, fortæller Rasmus Kinnerup.

Projektgruppen har gjort et stort arbejde for at inddrage de mange mindre grundejerforeninger i området og den Store Fælles Grundejerforening.

Danmarks Naturfredningsforening i Furesø er også glad for resultatet, fortæller formand Carsten Juel.

- Jeg glæder mig over, at plejeplanen giver mulighed for mere vild natur i området. Det er helt i tråd med hensigten i kommunens Grøn Plan, som netop skal bidrage til at standse tabet af biodiversitet og styrke biodiversiteten lokalt. DN Furesø kan derfor varmt støtte planen, siger han.

Furesø Kommune understøttede initiativet ved at udarbejde den nye plejeplan for området. Så nu er vejen banet for, at arealerne kan driftes mere ekstensivt, ved f.eks. at ændre på antallet af slåninger og slåningsmetoder. Der vil blive drevet høslet på en del af arealet, og det vil fremme forskellige blomstrende arter og dermed også insektlivet. Plejeplanen lægger også op til, at man kan etablere en skovhave med frugttræer og buske. For at man kan opleve naturen helt tæt på, bliver der klippet slåede stier i det høje græs.