Borger er bekymret over byggeplaner på naturgrund

Der er planer om bygge skole på en naturgrund i kaserne-området i Farum. Men det er nabo Søren Høgh stærkt imod, både på grund af naturen, og da han frygter, det går ud over den beskyttede dyreart

Furesø - 16. august 2021 kl. 15:00

Politikerne i Furesø Kommune gav i foråret grønt lys til, at Farum Lilleskole kan leje sig ind på en grund på kaserne-området i Farum, hvor den lille privatskole kan bygge en mere permanent skole. Det har vakt glæde hos skolen, der længe har ledt efter et egnet sted i kommunen, da den indtil videre har lejet sig ind i lokaler på Farum Park. Planen er, at skolen rykker ind i et nyopført modulbygger i januar 2022, og lejekontrakten strækker sig over ti år med mulighed for forlængelse på to gange fem år.

Men det er ikke alle, der jubler over udsigten til en skole på naturgrunden. Lige ved siden af ligger nemlig en klynge af hvide rækkehuse, og i et af dem bor Søren Høgh, der sidste efterår flyttede dertil med sin kone og deres lille datter. De flyttede hertil fra Nørrebro for at komme ud til luft og natur, og de bor klos op af grunden, hvor der nu skal være skole.

"Vi flyttede hertil, fordi vi fik at vide, at det er en grøn kommune. Min kone og jeg går op i natur og mener, at vi må varetage den smule natur og biodiversitet, vi har. Ellers bliver det vores datter, der skal betale regningen senere," siger Søren Høgh, der til daglig arbejder med projekthåndtering i medicinalbranchen.

Kritisk rapport Han mener derudover, at kommunen er ved at skabe deres eget svar på 'Amager Fælled-sagen', da der helt op til skellet til skole-grunden ligger et stort vandhul, der huser den beskyttede dyreart Stor Vandsalamander. Det er netop den, der er årsag til, at et stort boligbyggeri på Amager Fælled for nyligt blev midlertidigt stoppet.

Søren Høgh undrede sig over, at dyreartens rasteområder tæt på vandhullet må fjernes til fordel for skole, vej og parkeringsplads. Han har derfor fået lavet en vurdering hos en uvildig biolog, der er mundet ud i en 13 sider lang rapport, som han også har sendt til Furesø Kommune.

Biolog Lars Maltha Rasmussen har været ude at lave undersøgelser ved vandhullet, og han har blandt andet fanget en Stor Vandsalamander. I sit resume er han kritisk over for kommunens tilladelse til, at der kan bygges på grunden.

"Det er ret åbenlyst, at en bebyggelse af området vil påvirke leveområdet for Stor Vandsalamander, da en del af rasteområdet og potentielle overvintringssteder fjernes. Der er imidlertid i lokalplanen ikke taget stilling til om byggeriet vil påvirke vandhullets nære omgivelser, som umiddelbart må vurderes som værende af helt afgørende betydning som levested for Stor Vandsalamander," står der blandt andet.

Store Vandsalamander er en padde med lang krop og lang hale, og den kan blive op til 16 centimeter lang. Den er fredet og er beskyttet af EU-habitatdirektivet. Den må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges, står der på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Truet dyreart

Stor Vandsalamander yngler i vandhullerne, men ellers befinder den sig langt det meste af tiden på jorden.

"Da de ikke kun lever i søerne, undrer det os, at man må fjerne det opland, som de befinder sig på," siger Søren Høgh, der mener, at Furesø Kommune skulle have fundet en anden placering til skolen.

"Der er foreslået mange andre steder, men det er en politisk beslutning, at den skal ligge her. Det hænger heller ikke sammen med budgetaftalen fra 2019, hvor det blev det bestemt, at administrationen skal undersøge mulighederne for at omlægge kommunale arealer til naturområder. Nu fjerner man i stedet natur og biodiversitet - endda et område som indeholder truede dyrearter," siger han.

Søren Høgh har derfor henvendt sig til Furesø Kommune, hvor han anmoder om at få byggeriet af skolen stoppet, da der er givet tilladelse til at opføre skolebygninger med tilhørende faciliteter fra den 1. august.

Det skriftlige svar fra Center for By og Miljø lyder dog, at der indtil videre ikke er noget byggeri at stoppe på Regimentsvej 16. Henvendelsen er i stedet sendt videre til kommunens naturafdeling for videre sagsbehandling.

"Du skal forvente først at modtage et svar fra forvaltningen ultimo august måned, dels grundet ferieafholdelse, og dels grundet en væsentlig større sags mængde end normalt," står der i svaret.

Svar fra kommunen Furesø Avis har også rettet henvendelse om sagen, og i den forbindelse har Centerchef for Center for by- og miljø, Morten Jepsen, sendt et skriftligt svar, hvor han blandt andet skriver, at de hos kommunen er opmærksomme på forekomsten af blandt andet Stor Vandsalamander.

"Furesø Kommune er meget opmærksom på forekomsten af sjældne og beskyttede arter som f.eks. den stor vandsalamander. Således blev der allerede ved vedtagelsen af lokalplan 127 for institutionsbyggeri på Farum Kaserne i 2016 indarbejdet retningslinjer for beskyttelse af stor vandsalamander og andre beskyttede arter på det pågældende areal. Det fremgår specifikt af lokalplanen, at de beskyttede arters yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges."

Derudover står der i svaret, at kommunen endnu ikke har fået en ansøgning om byggetilladelse på grunden.

"Når Furesø Kommune modtager en ansøgning om byggetilladelse på arealet, skal kommunen naturligvis sikre, at projektet er i overensstemmelse med både lokalplanen og artsbeskyttelsen knyttet til EU's habitatdirektiv, før der kan gives en byggetilladelse. Men da kommunen endnu ikke har modtaget en byggeansøgning, er der pt. ikke grundlag for at gøre yderligere." Det er dog ikke svar nok for Søren Høgh. Han mener i stedet, at kommunen må nå frem til, at byggeprojektet er fuldt VVM-pligtigt (vurdering af virkning på miljøet) efter miljøvurderingsloven.

"Det er den eneste måde kommunen kan sikre beskyttelsen af truede arter, og det vil være interessant, hvad den når frem til."

Søren Høgh håber, at der bliver fundet en anden placering til skolen.

"Vi tror på, at kommunen kan omgøre beslutningen og finde en anden placering. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at beskytte naturen," siger han.