Borger: Find en varig løsning på graffitien

Furesø - 21. marts 2018 kl. 09:24 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vel er 1980´ernes graffitibølge et overstået kapitel, men indimellem dukker det op igen. Ikke mindst på de grå mure under Fiskebækbroen. Nu er den gal igen. Der er malet hashtags som Red Army og Fuck på murene. Susanne Nielsen er godt og grundigt træt af at se på det.

- Flere gange har jeg henvendt mig til kommunen om fjernelse af graffiti herfra, men får at vide at det er Vejdirektoratet der tager sig af disse mure. Jeg har så bedt Furesø Kommune henvende sig til Vejdirektoratet. Efter flere år blev graffitien endelig fjernet, men allerede kort tid efter er der graffiti og tags igen, skriver Susanne Nielsen til Frederiksborg Amts Avis.

Redaktionen har sendt klagen videre til Furesø Kommune. Herfra lyder svaret fra Ellen Hvidt Thelle, chef for Center for By og Miljø i Furesø Kommune:

- Det er ærgerligt, at de nymalede bropiller ved Fiskebæk nu igen er blevet bemalet med graffiti. I Furesø Kommune forsøger vi så godt vi kan at holde kommunens fælles områder og bygninger rene og pæne og fri for hærværk. Blandt andet samarbejder vi med et lokalt firma om at fjerne graffiti hurtigst muligt. Men lige netop motorvejsbroen er Vejdirektoratets ejendom, og vi har derfor kontaktet dem i forhold til at få renset pillerne hurtigst muligt. Det vil være Vejdirektoratet der vurderer, om der kan findes en mere permanent løsning.

Susanne Nielsen ser gerne, at man går et skridt videre.

- Find en varig løsning på problemet. Det er der erfaringer for andre steder. Måske et trådhegn med beplantning som ikke skader muren. Og fjern venligst straks det nuværende. Der skal ikke igen gå år og dag inden murene igen står uden tags og graffiti, lyder det fra Susanne Nielsen.