Bordsav stjålet fra varebil

En varebil, der holdt parkeret på Toftebo, var i weekenden udsat for tyveri. Det skete mellem kl.15 lørdag til søndag kl.16, hvor der blev stjålet en bordsav fra bilen. Tyven(e) har knust flere ruder i bilen for at skaffe sig adgang, oplyser politiet i døgnrapporten. lmv