Furesø Skatepark går i gang med crowd-funding. Furesø Kommune vil bidrage med halvdelen af etableringsomkostningerne. Skitse: Furesø Kommune.

Boost til Furesø Skatepark

Furesø - 19. april 2021 kl. 07:52 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Mere end fire år er passeret, siden Rasmus Bogø præsenterede visionen om at etablere en skatepark ved Hangar 2 på Flyvestation Værløse. Men nu sker der for alvor noget.

Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling anbefaler, at Furesø Kommune bidrager med op mod halvdelen af etableringsomkostninger - dog maksimalt 1,7 mio. kr. Byrådet skal nikke til den indstilling, men det er efter alt at dømme en formssag.

- Det er en 'thumbs up' for Projekt Furesø Skatepark, som udvalget i torsdags kom med! Det er fuldstændig afgørende for vores drøm, at Furesø Kommune nu har givet et bindende tilsagn om at stå for halvdelen af anlægsomkostningerne, mens vi selv kan søge resten hos fonde og sponsorer. Vores drøm om en Furesø Skatepark er kommet et kæmpeskridt nærmere, siger Rasmus Bogø, formand for foreningen Furesø Skatepark.

Corona-nedlukninger er en medvirkende årsag til, at der er passeret så lang tid. Furesø Kommunes overordnede plan for aktiviterne på Flyvestation Værløse er afhængig af fondsstøtte, men de fleste fonde - ikke mindst Nordea-fonden - har lukket for ansøgninger uden coronaen.

Nu har Furesø Skatepark fået grønt lys til selv af rejse den resterende del af etableringsomkostningerne. Anlægget af Furesø Skatepark forventes at løbe op i 3 mio. kr. For den pris får man 1.2000 kvadratmeter skatepark.

Eddi Meier, næstformand i Projekt Furesø Skatepark, står for det praktiske omkring fondsansøgningerne.

- Nu sætter vi fuld damp på fondsansøgningsprocessen og har allerede indsendt de første fondsansøgninger. Der bliver desuden sat en crowdfunding-platform (https://gofund.me/de19a690) op, hvor alle, der ønsker at støtte dette fantastiske projekt, kan give deres bidrag, stort eller småt. En Furesø Skatepark er en folkesag for Furesøs unge. Nu kan vi gå i gang, siger han.

Ifølge Furesø Skatepark vil en skatepark på Flyvestation Værløse give over 5.000 børn og unge fra lokalområdet mulighed for at dyrke denne meget populære form for idrætsaktivitet.

Skateparken er en del af projektet "Flyvestationen på hjul", der skal komme rulleskøjteløbere, skatere og fritidsfolk til glæde med en skatepark, en pump track bane, en speedskatebane og en opgradering af Flyvestationens såkaldte pilothotel med café- og klubfaciliteter, omklædning og opbevaring.

Det hele forudsætter en forudgående borger- og brugerinddragelse og er planlagt til at ligge i den såkaldte kulturakse på den tidligere Flyvestation Værløse, som de seneste år har samlet det bedste fra rullesportens verden gennem den tilbagevendende festival Flyvestationen på hjul. Centralt i samarbejdet står blandt andet Projekt Furesø Skatepark og Foreningen Rulnord.

Furesø Kommune ansøgte i februar 2020 Nordea-fonden om 6,875 mill. kr. til anlæg af en speedskatebane, en skatepark og klublokaler i den nærliggende bygning 305, dvs. tre af de fem projektelementer. Coronakrisen betød, at Nordea-fonden opfordrede Furesø Kommune til at trække ansøgningen tilbage, da den ellers ville blive afvist. Nordea-fonden har for nyligt oplyst, at den tidligst har midler til uddeling til efteråret 2021.