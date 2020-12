Støt det lokale handelsliv, lyder en af opfordringerne fra Furesøs borgmester. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Bondo:Alle skal være med til at knække smittekurven

"Det er vigtigt, at vi alle tager situationen alvorligt," lyder det fra Furesøs borgmester oven på delvis nedlukning af kommunen

Af Jens Berg Thomsen

Sammen med 37 borgmesterkollegaer var Furesøs Ole Bondo Christensen (S) mandag formiddag indkaldt til virtuelt møde om de restriktioner, der nu har ramt store dele af landet. Blandt andet bliver skolebørn sendt hjem, restauranter og cafeer skal holde lukket, og biografer må se langt efter gæster.

"Jeg appellerer til, at vi alle hjælper til og tager hensyn og viser samfundssind. Så kan vi knække smittekurven og forhåbentlig gå lysere tider i møde i foråret. Men det kan godt blive nogle trælse uger, vi kan se frem til," siger Ole Bondo Christensen til Furesø Avis.

Alvoren understreget

På mødet fortalte sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen om situationen, og alvoren blev understreget, siger Bondo.

"Det er vigtigt, at vi gør alt hvad vi kan hele vejen rundt for at få smittetrykket ned. Vi så, at ændret adfærd i Nordjylland, medførte en relativ hurtigt positiv udvikling. Vi kan det samme her i Furesø, men det kræver, at vi alle tager det alvorligt og tænker os om. Smittetrykket er steget markant i Furesø og i en række andre kommuner de seneste uger, og hvis vi ikke gør noget alvorligt nu, så risikerer vi at alt for mange bliver syge og at sundhedsvæsenet bliver alvorligt udfordret," siger borgmesteren.

De lokale handlende kommer også til at mærke de nye restriktioner, og derfor opfordrer borgmesteren til at bruge det lokale handelsliv.

"Det er vigtigt, at vi støtter det lokale erhvervsliv ved at bestille noget take away fra de lokale restauranter, og at vi stadig køber vores varer lokalt. Vi har en del af vores erhvervsliv, der kommer til at mærke det her, så jeg kan kun opfordre folk til at handle lokalt," siger borgmesteren men understreger også, at det er vigtigt at huske opfordringen til, at kun én enkelt person fra hver husstand køber ind ad gangen.

Fokus på sårbare Ole Bondo Christensen fortæller, at Furesø Kommune vil have blik for samfundets svage i den kommende nedlukning.

"Vi er meget opmærksomme på det. Det bliver en svær tid for mange, når det er jul, og derfor er det også vigtigt at huske de grupper af samfundet og kigge på, hvad vi som kommune kan gøre for den gruppe," siger borgmesteren.

Han fortæller, at arbejdet med at rådgive blandt andet foreninger i, hvordan de skal forholde sig, nu begynder.

"Restriktionerne betyder, at vi lukker alle indendørs kultur- og fritidsfaciliteter. Vi er i fuld gang med at informere vores mange foreninger om det. Vi skal også kigge på musikundervisning og en række andre områder, hvor vi står over for at skulle ud og informere," siger Bondo.

"Det er vigtigt, at vi alle tager situationen her alvorligt. Vi skal begrænse vores sociale kontakt til de cirkler, vi allerede færdes i, vi kan kun mødes i mindre grupper, og så skal vi allesammen huske at holde afstand og bruge mundbind og håndsprit," siger borgmesteren.