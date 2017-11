Bondo udbygger det brede samarbejde

- Det er rigtig glædeligt, at denne konstitueringsaftale har lagt spor for kommunens udvikling og sikrer et fokus på velfærd og miljø, samt at der fortsat vil være et bredt samarbejde, som vi har tradition for i Furesø Kommune.

- Vi konservative er indstillet på at tage ansvar for udviklingen i Furesø. Med to vigtige udvalgsformandsposter har vi god mulighed for at præge kommunens udvikling. Jeg er blevet formand for et helt nyt udvalg for digitalisering innovation, hvor vi skal prøve at finde nye udviklingsveje for kommunen, der kan give plads til endnu bedre velfærdsløsninger, siger Lars Carstensen.