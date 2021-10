Se billedserie Furesøs borgmester gennem 12 år, Ole Bondo Christensen (S), kan se frem til genvalg den 16. november. Der skal en del til, før der kan skabes et flertal til højre for Socialdemokratiet. Arkivfoto. Foto: Kenn Thomsen

Bondo styrer mod genvalg

Furesø - 09. oktober 2021 kl. 07:05 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Alt ånder tilsyneladende fred og ro i Furesø Kommune. Efter 12 år med Ole Bondo Christensen i borgmesterstolen er det svært at få øje på alternativet, eller for den sags skyld den utilfredshed, som normalt skal til for at vælte en bykonge.

Økonomien er faldet på plads. Byrådet samarbejder bredt. Det kører helt okay med skolerne, dagtilbuddene og plejehjemmene. Tilbage er kun den sædvanlige mumlen om topstyring og skjulte dagsorderne. Intet usædvanligt i det.

Ole Bondo Christensern er kommunens suveræne førstemand. Ingen tvivl om det. Alligevel er det som om, at noget har ændret sig. Ikke kun i Socialdemokratiet, hvor nye stærke kræfter spirer frem, men også hos de andre partier.

Ole Bondo Christensen førte for fire år siden Socialdemokratiet til en knusende valgsejr. Borgmesterpartiet tog 40 procent af stemmerne og ti af de 21 pladser i byrådet. Til sammenligning fik partiet blot 20 procent af stemmerne ved folketingsvalget i 2019. Så voldsom er borgmestereffekten i Furesø!

Læg dertil, at nye stærke personligheder har taget fat i partiet. Ikke mindst udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller, som er udpeget til politisk ordfører med ret og pligt til at blande sig i det meste og deltage i forhandlingerne med de andre partier. Nogle ville kalde det at gå i borgmesterlære!

Ole Bondo Christensen må med sikkerhed sige farvel til sin trofaste støtte Henrik Poulsen, som ikke genopstiller, og viceborgmester Preben Sandberg Pettersson skal tredoble sit personlige stemmetal for at blive valgt ind. Det er en direkte følge af en mindre revolution i partiet, som med en stemmes flertal valgte at skifte til sideordnet opstilling ved generalforsamlingen. Det skete på foranledning af flere af de nye stærke kræfter i vælgerforeningen.

Meget bedre blev det ikke for borgmesteren, da de andre partier i byrådet gik sammen i valgforbund uden Socialdemokratiet, som ellers har haft særdeles god nytte af stemmerne til SF, Radikale Venstre og lokallister ved de seneste valg.

Nu skal Socialdemokratiet kæmpe for at holde ni mandater i byrådet mod de nuværede ti. Der skal ikke megen tilbagegang til, før S går tilbage fra ti til otte i byrådet.

Noget tyder på, at kommunalvalget vil ændre magtbilledet ikke kun i byrådet - men også internt i Socialdemokratiet. Den tid, hvor man ikke kunne forestille sig andre socialdemokratiske borgmestre end Ole Bondo Christensen, er en saga blot!

450 stemmer kan muligvis vælte Bondo

Til venstre for Socialdemokratiet er Enhedslisten fundet sammen med Alternativet og SF, som stiller med den 19-årige gymnasieekev Jesper Dyhrberg som spidskandidat. Det kan meget vel sikre venstrefløjen to mandater, imod det nuværende ene til Enhedslistens Øjvind Vilsholm, men det vil med sikkerhed være byrådsmedlemmer, som ubetinget støtter Ole Bondo Christensen.

Sådan er det ikke nødvendigvis til højre for Socialdemokratiet.

Det Radikale Venstre er søgt mod højre på landsplan og ledes i Furesø af Tine Hessner, som for fire år siden vippede Helle Katrine Møller af pinden som partiets enlige byrådsmedlem. Helle Katrine Møller fik en krammer af Ole Bondo Christensen i afskedsgave og er i dag kandidat for Socialdemokratiet. Så nær en relation har Ole Bondo Christensen ikke til Tine Hessner.

I Furesø valgte Det Radikale Venstre at indgå valgforbund med Det Konservative Folkeparti. Begge partier har de sidste 12 år været loyale samarbejdspartnere med Ole Bondo Christensen og har besiddet udvalgsformandsposter.

En fremgang til de to partiers valgforbund vil styrke deres position i forhold til Ole Bondo Christensen, og det er værd at tage med, for det er absolut mest sandsynligt, at det brede samarbejde med S for bordenden vil fortsætte de næste fire år.

For der skal flyttes godt og vel 450 stemmer, før der kan blive tale om et flertal til højre for Socialdemokratiet. Og hvor skulle de så komme fra?

De kunne komme fra de mange tilflyttere til kommunen, som er i kraftig vækst med villaområder på Flyvestation Værløse. Eller for den sags skyld helt almindelig metaltræthed eller en afbøjning af borgmestereffekten efter så mange år.

Mindre end 450 stemmer kan også gøre det, men det kræver, at matematikken tipper til fordel for de borgerlige, når mandaterne fordeles ud på valgforbundene efter den Dohn´ske valgmetode. Her må Socialdemokratiet klare sig selv,

Resten af de borgerlige partier er samlet i et valgforbund. Det gælder Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og den nye dreng i klassen Nye Borgerlige. De tre mindre partier skal ud i en kamp for at sikre et enkelt mandat ved at fiske stemmer fra hinanden. Det kan i sidste ende gavne Venstre, som ellers på landsplan står til kraftigt tilbagegang, men ikke desto mindre kan ende med flere end de nuværende fire mandater, hvis de små partier ikke kommer ind.

Svært at få øje på modkandidaten

Det er naturligvis bemærkelsesværdigt, at de borgerlige partier ikke er gået sammen i et stort borgerlige valgforbund, eller for den sags skyld har fundet en fælles borgmesterkandidat.

Venstre har længe været det største borgerlige parti i Furesø, men den landsdækkende tendens tyder på, at de kan blive udfordret af Det Konservative Folkeparti denne gang.

Konservative Lars Carstensen står også med den fordel i forhandlingerne, at han har et fornuftigt forhold til Socialdemokratiet, hvilket ikke gør sig gældende for Gustav Juul, som til gengæld har loyal opbakning fra de tre små borgerlige partier.

Skulle man imod forventning stå med et flertal til højre for Ole Bondo Christensen, kan det blive en kamp at finde fælles fodslaw om, hvorvidt borgmesteren skal være Lars Carstensen eller Venstres Gustav Juul. Det vil kræve enorm tillid partierne imellem at forhandle og i sidste ende indgå en konstitueringsaftale. For Socialdemokratiet vil stå klar med lokkende tilbud.