Bondo skal finde kommunaldirektør nummer fem

Kommunaldirektør Christine Brochdorf forlader Furesø Kommune med udgangen af maj.

Furesø - 03. maj 2019 kl. 16:11 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Michael Schrøder, Klaus Majgaard, Rasmus Bjerregaard, Christine Brochdorf.

Kommunaldirektører holder ikke længe i Furesø Kommune. Lige inden påske kom det frem, at den nuværende kommunaldirektør Christine Brochdorf stopper pr. 1. juni for at tiltræde en lignende stilling i Egedal Kommune. Blot en uge tidligere kom det frem, at Velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen har fået nyt job i Halsnæs Kommune.

Meldingen om kommunaldirektørens jobskifte kom som lidt af en bombe. Christine Brochdorf er vellidt af medarbejdere og politikere - også i oppositionen, og betragtes som seriøs, flittig og pålidelig.

Hvorfor kommunaldirektøren har valgt at skifte til et lignende job i en kommune på nogenlunde samme størrelse som Furesø, bliver formentlig aldrig opklaret. På kommunens hjemmeside omtales skiftet da også ganske kort med blot tre linjer.

Frederiksborg Amts Avis har rettet henvendelse til Christine Brockdorf med henblik på en udtalelse, men helt som forventet er hun for professionel til at udtale sig om årsagen til skiftet. Hos borgmesterpartiet Socialdemokratiet lyder der kun ærgrelse og beklagelse over kommunaldirektørens opsigelse. Ole Bondo Christensen ønsker ikke at udtale sig, men sætningen »Hun vil videre i karrieren« går igen og igen.

I de senere år har der været flere sager, hvor en afgående direktør fik en bonus med. Det sker ikke i dette tilfælde. Furesø Kommune er gået bort fra praksissen med åremålsansættelser, som ved et udløb af kontrakten ville udløse en bonus på mellem tre og 12 måneders løn.

Over de senere år er forvaltningen trimmet ganske gevaldigt. Et enigt byråd i Furesø Kommune har gennem årene rationaliseret voldsomt. I dag drives kommunen langt billigere end for ti år siden. Ved det seneste budgetforlig blev der skruet yderligere på knapperne, da det blev besluttet at spare otte chefer væk. Det sker samtidig med, at Furesø Kommune er igang med en voldsom befolkningsvækst. Det stiller store krav til medarbejderne, som sideløbende er blevet pålagt nye principper om borgerinddragelse fra politisk hold.

Tilbage står, at pr. 1. juni 2019 er Furesøs mest rutinerede direktør, Claus Torp, som for godt et år siden tiltrådte i stillingen som By & Kulturdirektør.