Furesø - 13. oktober 2021 kl. 19:21 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

erhverv Forleden holdt Furesø Industri og Furesø Erhvervsforening i fællesskab vælgermøde på rådhuset. Mere end 50 spørgsmål var blevet forberedt fra de to foreningers side, men aftenens helt store varme kartoffel og gorilla på bordet var de kommende planer for Widexgrunden i Værløse.

I dag huser bygningerne blandt andet Furesø Iværksætterhus, og her ville stifter og indehaver af stedet Mikael Boutrup gerne stille de fremmødte spidskandidater et spørgsmål om stedets fremtid, der endnu er uvis.

"Det er deprimerende. Jeg sidder i det meget udskældte område, og jeg tænker tit på, hvornår iværksætterhuset skal flytte. Mine lejere spørger også. Ryger jeg ud om uger eller år? Jeg kører på jer politikeres nåde, og jeg efterlyser, at I siger, hvad der skal ske, i stedet for varm luft," sagde han.

Bevares som erhverv

Dansk Folkepartis Carsten Svensson var den første til at svare.

"Kommunen lever under nogle vilkår lige nu, hvor Socialdemokratiet er for stort. Det punkterer den demokratiske proces, vil jeg mene," sagde han, mens Søren Bronér (LA) sagde:

"Jeg mener, at kommunen skal samarbejde konstruktivt med grundens ejer om hvad, der skal være på stedet. Hvis ønsket er boliger, må vi som kommune levere daginstitution, skoler og så videre," sagde han.

Viceborgmester Lars Carstensen (K) mente, at området skal bevares som erhvervsområde.

"Hvis man kigger på vores kommune ovenfra, så er det det eneste erhvervsområde, vi har, som også er stationsnært. Det ville være rigtig ærgerligt at begynde at bygge boliger overalt på den grund."

Inden da havde Solveig Bisgaard spurgt, hvordan man ville undgå konflikt, hvis boliger og erhverv blandes på stedet.

"Jeg vil hellere stille det modsatte spørgsmål og spørge om, hvorfor det skulle give konflikt," sagde Tine Hessner (R).

"Hvis man nu havde et friplejehjem på stedet, som er boliger, og eksempelvis iværksætterhuset, kan jeg ikke se, at det skulle give konflikt. Jeg forstår godt, at Mikael Boutrup vil have noget sikkerhed," sagde hun.

Plads til iværksætterhuset

Da turen nåede til borgmester Ole Bondo Christensen (S), sagde han:

"Widexgrunden er i dag udlagt til erhvervsområde. Widex ønsker at der skal bygges boliger, og det kræver en ændring af lokalplanen. Fra kommunens side har vi sagt, at det mener vi ikke, der skal. Nu er der et udviklingsarbejde i gang, og det må tage den tid, det vil. Socialdemokratiet vil ikke sætte farten med den proces op. Det må gå sin gang," sagde borgmesteren.

Senere i debatten sagde Ole Bondo Christensen også.

"Widex har været en virksomhed, som vi har været stolte af i kommunen. Jeg ved, at Widex-ejerne har stor veneration for vores kommune og skab af iværksætteri. Vi skal have plads til et iværksætterhus også fremover, og det ved du også, Mikael Boutrup, at det taler vi med Widex om," sagde Ole Bondo Christensen.

Debatten bød på flere andre emner end Widex.

Blandt andet om kommunens indkøbspolitik i forhold til lokale virksomheder, den nye kommuneplan med ideer om at flytte Farum Station, dækningsafgiften og erhvervsuddannelse til Furesø Kommune.