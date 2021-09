Borgmester Ole Bondo Christensen glæder sig over den brede opbakning til budgetaftalen. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen Foto: Jens Berg Thomsen

Bondo om budgetaftale: Det optager mig, at kommunen får en solid økonomi

Kommunens overskud på 50 mio. kr. ryger direkte videre til gældsafvikling i årets budget. Derudover er der sat flere penge af til ældreområdet, skolerne og til øget biodiversitet

Furesø - 04. september 2021 Af Louise Mørch Vilster

Politikerne i Furesø Kommune er kommet frem til en budgetaftale, som vi også kunne fortælle i sidste uges avis. Bag aftalen står 20 ud af 21 byrådsmedlemmer, da kun Liberal Alliance har valgt at stå udenfor. I onsdags i sidste uge godkendte et enigt økonomiudvalg udkastet til budgettet for 2022-2025, og efter byrådsmødet på onsdag bliver budgettet sendt i høring.

Budgetaftalen er ikke lige så omfattende som sidste år, men der er blandt andet flere penge på vej til skolerne, som også tæller en udvidelse af skolen i Jonstrup op til tredje klasse. Der kommer også flere midler til personale på plejehjem og til rekruttering på ældreområdet. Samtidig skal der også ske forbedringer på visitationsområdet.

Mere effektivisering Derudover er der en ny pulje til øget biodiversitet og en ny pulje til innovative løsninger inden for velfærdsteknologi og grøn omstilling. Foreningslivet får også en bid af kagen, og der kommer flere investeringer i bedre infrastruktur.

Sidste år var hverken Venstre, Dansk Folkeparti eller Liberal Alliance med i budgetaftalen, og i stedet fremlagde de deres eget forslag. Borgmester Ole Bondo Christensen (S) lægger derfor vægt på, at det lykkedes at få næsten alle byrådsmedlemmer med på aftalen.

"Jeg er glad for, at 20 ud af 21 bakker op, og at Venstre og Dansk Folkeparti er med igen. Det er super vigtigt, at vi kan stå sammen om det i byrådet," siger han.

I sidste uges avis mente Venstres Gustav Juul dog, at borgmesteren nærmest havde kopireret mange af de forslag, som Venstre selv kom med sidste år. Det gælder blandt andet et øget krav om effektivisering, da der i stedet for 20 mio. kr. i stedet skal effektiviseres for 25 mio. kr. årligt. Det har Ole Bondo Christensen dog ikke en kommentar til.

"Det har jeg ingen bemærkninger til. Men det er godt, at alle partier kan se, at de har haft indflydelse. Og det optager mig, at vi får lavet en solid økonomi og udvikler kommunen bredt. Vi har fundet syv mio. kr. mere i effektiviseringer, og jeg mener, at ud af et samlet budget på 2,4 mia. kr. er det realistisk at finde en anden måde at gøre tingene på for 25 mio. kr.," siger han.

Bruger ikke overskud Forvaltningen har fundet besparelser for i alt 7,4 mio. kr., som også kommer i høring. Det er dog ikke besparelser, som borgerne vil kunne mærke, mener borgmesteren.

"Der er ikke et sted, hvor budgettet gør ondt, og besparelserne bør kunne håndteres uden, at det mærkes på borgerne. Jeg er spændt på at modtage høringssvarene," siger han.

I denne års budgetaftale er der især fokus på at sikre en stram økonomistyring og en robust kassebeholdning. Furesø Kommune havde sidste år et overskud på 50 mio. kr., som især skyldes sparede penge under coronanedlukningen. Men de penge går direkte videre til gældsafvikling, og med budgetaftalen reduceres kommunens gæld med 300 mio. kr. over de kommende fire år. Derudover skal der minimum være 120 i stedet for 80 mio. kr. i kassebeholdningen, som svarer til 3000 kr. per borger.

"Vi satte oprindeligt kassebeholdningen til 80 mio. kr., men siden er vi blevet flere indbyggere, så derfor vil vi have den på 120 mio. kr. I dag ligger kassebeholdningen på omkring 300 mio. kr, så vi er ikke i nærheden af at nå derned," siger Ole Bondo Christensen.

Unge bliver overset Hos Radikale Venstre ser formand for kultur-og fritidsudvalget, Tine Hessner, også mange lyspunkter i aftalen. Hun hæfter sig især ved, at der er sat midler af til en øget to-lærer dækning i folkeskolen fra 1.-3. klasse.

"Det giver mere nærvær mellem lærer og elev - og bedre muligheder for alle børn. Samtidig etablerer vi bedre undervisningsmiljøer og arbejder reelt for at få en ungdomsuddannelse til Furesø. Det er derfor en aftale der indeholder gode elementer for Furesøs børn," mener hun.

Derimod efterlyser Tine Hessner flere midler til blandt andet at sikre et godt ungemiljø i kommunen samt mere anerkendelse til frivillige.

"Der er ingen tvivl om at vi de kommende år også får brug for at finde midler til for eksempel en anerkendelse og fejring af frivillige i kommunen samt til at sikre et godt ungemiljø og flere fritidsfaciliteter. Det afspejler den nuværende aftale ikke, men det bliver et tema som Radikale Venstre vil forfølge sammen med etablering af et friplejehjem/flere ældreegnede boliger," siger hun.

Til det svarer Ole Bondo Christensen, at kommunen netop har fået en ny rapport, der fortæller, hvordan det er at være ung i Furesø, og den kan give anledning til at afsætte flere midler senere.

"Generelt synes jeg, at det er rart at være ung i Furesø, men vi skal kigge ind i analysen og se, om der er brug for ekstra midler. Vi er også i gang med en analyse på fritidsområdet, og det er derfor noget, som vi kan prioritere i de kommende år," svarer han.

Flere penge til ældre I en pressemeddelelse fra Furesø Kommune er der også optimisme hos Enhedslistens byrådsmedlem Øjvind Vilsholm, der især lægger vægt på, at der bliver kigget på forholdene i visitationen i Furesø Kommune.

"Vi har fra Enhedslistens side haft som afgørende prioritet, at få gjort forbedret forholdene omkring visitationen, hvor mange har klaget over lang sagsbehandlingstid for at få de nødvendige hjælpemidler. Derudover skal vi have renoveret legepladser i vores daginstitutioner. Og endelig kommer der flere midler til mere natur, øget biodiversitet og bekæmpelse af invasive arter. Oven i det fortsætter vi med at energirenovere kommunens bygninger. Så aftalen er flere skridt i den rigtige retning, og vi vil arbejde for yderligere løft i de kommende år," mener han.

Hos Dansk Folkeparti har Carsten Svensson fokus på, at en række besparelser er rullet tilbage, og at der bliver afsat flere midler til personale på plejehjemmene.

"For et år siden, kunne vi ikke acceptere budgettet og stod udenfor. Besparelserne var for voldsomme og for mange. Derfor er det med stor tilfredshed, at vi nu kan se dem slettet igen. Vore medborgere skal kunne have tillid til kommunen. Andet kan vi simpelthen ikke være bekendt. Vi bliver flere ældre, og vi får et stadig større plejebehov. Med budgetaftalen afsætter vi 1 mio. kr. ekstra til personale på kommunens plejehjem. Børnehaver og skoler får også klart bedre vilkår. Det frivillige arbejde får flere midler, og jeg er meget tilfreds med, at de varslede besparelser på Gedevasevang og Skovgården rulles tilbage," siger han i pressemeddelelsen.

Den 15. september kl. 19-21 er der borgermøde om budgettet, som foregår både fysisk og virtuelt. Budgetforslaget er i høring fra den 2.-17. september.