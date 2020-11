Natur, trafikstøj, byudvikling, ulighed, fastholdelse af ungdommen, bedre vilkår for de ældre. Det hele er en del af Furesø Kommunes virke, som borgmester Ole Bondo Christensen sætter nye visioner for. Foto: Kim Rasmussen

Bondo giver sit bud på fremtidens Furesø

- Nu kender vi økonomien og ved, hvad vi har at arbejde med. Vi har et godt fundament, lyder hans konklusion.

Elleve års arbejde med at sikre Furesø Kommunes økonomi har givet et stabilt grundlag for kommunens fremtid. Nu ser Borgmester Ole Bondo Christensen (S) frem til at komme videre med at udvikle kommunen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her