Bondo genvalgt - Zetterstrøm vender tilbage

- Ole Bondo har de seneste 10 år stået i spidsen for den positive udvikling i Furesø, og han har fokus på miljø, velfærd og stærke fællesskaber. Ole Bondo har utrætteligt arbejdet for at genoprette kommunens økonomi og er en sand mester i at samarbejde og til at finde løsninger. Derfor var der fuld opbakning til ham på vores generalforsamling i dag, siger Bjarne Zetterstrøm, formand for S i Furesø.