Ole Bondo Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Bondo gentog bedriften Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bondo gentog bedriften

Furesø - 21. november 2017 kl. 23:27 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis der ellers skulle være tvivl om det, så fik Ole Bondo Christensen slået fast, at han har arbejdet sig dybt ind i Furesø-borgernes bevidsthed.

Socialdemokraterne fik ved det seneste valg nærmest naturstridige 40,7 procent af stemmerne i en af landets rigeste kommuner. Denne gang blev det til stort set status quo med 40,1 procent.

Sammen med støttepartierne Det Radikale Venstre og SF blev det til lige godt og vel 50 procent til valgforbundet. Dertil kommer godt 9 procent til Alternativet og Enhedslisten. Samlet set blev det til 59 procent på rød blok.

Desuden går konservative en smule frem, men ikke nok til at opveje en stor tilbagegang til Venstre.

Ole Bondo Christensen fortsætter helst det brede samarbejde.

- Nu sætter vi os sammen i valgforbundet. Planen er at invitere til et bredt samarbejde hen over midten. Det er logisk at invitere konservative med, da vi har haft et godt samarbejde med dem, siger Ole Bondo Christensen.

Det Radikale Venstres Helle Katrine Møller var inde på samme linje.

- Det vigtigste er, at så mange som muligt af vælgeren bliver repræsenteret i konstitueringen, siger Helle Katrine Møller.

Formanden for den konservative partiforening, Henrik Røgind, var positivt stemt for at fortsætte samarbejdet.

- Vi vil gerne fortsætte samarbejdet med socialdemokratiet. Hvad vi skal have for det, må vi snakke med Ole om, lyder det fra Henrik Røgind.

Venstre blev for tredje gang den store taber i Furesø, men holder lige akkurat fast i fire mandater. De afleverer dermed et til Liberal Alliance, som for første gang opnår repræsentation i Furesø Bråd.

- Nej, det er ikke tilfredsstillende, siger spidskandidat Gustav Juul, som gerne samarbejder med socialdemokraterne.