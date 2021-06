Ole Bondo Christensen ser udkastet til afgørelse i Farumgårdsagen som indgangen til samarbejde med ejeren. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Bondo: Vi vil gerne ind i et godt samarbejde

Afgørelsen fra fredningsnævnet skal være indgang til et godt samarbejde, mener borgmester

Furesø - 16. juni 2021 kl. 14:20 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Hvis udkastet til en kendelse fra Fredningsnævnet for København kommer til at stå, skal Kresten Bergsøe atter åbne portene til Farumgård og give offentligheden adgang. Det fremgår af den foreløbige kendelse, som ejer af Farumgård Kresten Bergsøe nu har seks uger at tygge på, og afgørelsen falder i god jord hos borgmester Ole Bondo Christensen (S).

"Det er glædeligt, at der nu er en afgørelse. Vi har i byrådet ønsket, at fredningsnævnet tager stilling til sagen, fordi kommunen er tilsynsmyndighed. Nu vil vi gerne ind i et samarbejde med ejeren om, hvordan den her kendelse kan føres ud i livet. Det er en dialog, vi gerne vil have," siger borgmester Ole Bondo Christensen (S).

"Nævnet har nu sagt, at med afsæt i fredningen fra 1949, skal borgerne have mulighed for at gå igennem den smukke natur, og at retten til at lukke af for offentlighedens adgang faldt bort med erstatningen, der faldt i 1969. Kendelsen lægger op til, at stien skal være, hvor den er i dag, men ejeren har mulighed for, hvis han vil, at føre stien uden om gårdspladsen og ind gennem den sydligste del af barokhaven," siger Ole Bondo Christensen, der ikke på stående fod kan sige, hvem der i så fald betaler regningen.

"Jeg vil gerne understrege, at det selvfølgelig er vigtigt at respektere, at der bor folk på Farumgård, og at man selvfølgelig kun færdes på de stier, der er, og at man opfører sig ordentligt," siger borgmesteren.

"Vi vil gerne have det her til at fungere i god ro og orden, bygge bro og finde en løsning, som kan fungere for alle. Her er kendelsen et afsæt for en god dialog," siger Bondo.

Når den endelige kendelse fra fredningsnævnet lander, har Kresten Bergsøe som ejer af Farumgård mulighed for at sende den til Miljø- og Fødevareklagenævnet, forklarer borgmesteren. Nævnet vil i så fald tage stilling til, om fredningsnævnets påbud om at åbne portene skal gælde med det samme, eller om Kresten Bergsøe må holde portene lukket, mens hans klage bliver behandlet. Som tidligere beskrevet har Miljø- og Fødevareklagenævnet i skrivende stund en sagsbehandlingstid på omkring to år.