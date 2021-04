Bondo: Motorvejsudvidelse bør ikke stå alene

"Forlængelsen er klar noget, vi gerne vil tale om. Det vil kunne give mulighed for bedre forbindelse sydfra til det nye sygehus, men det vil også være en fordel, for man kunne med park and ride-anlæg nordpå ved eksempelvis Hillerød eller Frederiksværk være hurtigere i København ved at forlænge Farumbanen," siger Ole Bondo Christensen.

For at skabe et samlet metropolnetværk er der behov for bedre tværgående ringforbindelser. Med to nye BRT-linjer på tværs af hovedstaden bliver den kollektive transport løftet og der bliver skabt nye knudepunkter såsom Gladsaxe Trafikplads, Friheden Station, Bagsværd Station og Høje Taastrup Station. Regeringen vil afsætte statslig medfinansiering til to nye linjer, som er Ishøj til Lyngby (400S i Ring 4) og Avedøre Holme til Gladsaxe Trafikplads (200S). Samtidig vil muligheden for realisering af en BRT-linje, der forbinder de to linjer via Vallensbæk kommune og Brøndby