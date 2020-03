Bondo: Furesø i en Corona-tid

Alle kommunale medarbejdere, der ikke udfører livsnødvendigt arbejde, er sendt hjem for at begrænse smitterisikoen. Vores børnehaver, skoler, kulturhuse, idrætsanlæg og aktivitetstilbud er lukket. Vi har oprettet nødpasning for de børn, som ikke kan blive passet hjemme, Vores skoleelever modtager hjemmeundervisning. Vores dygtige medarbejdere sikrer fortsat omsorgsfuld pleje af vores ældre og udsatte børn og voksne. Driftsvagten holder veje, stier og trafiklys kørende.

Tak

Der er grund til at takke alle for at bidrage. Forældre, der nu hjælper børnene med hjemmeundervisning, borgeren der hjælper sin ældre nabo med at købe ind, restauranten, der går over til take-away. Alle de, der bevarer modet og bidrager til sammenholdet. En særlig tak fra min side skal lyde til de kommunale medarbejdere - specielt inden for pleje- og sundhedsområdet. Vi er stolte af jer, og vi har brug for, at I bevarer modet. Vi er fuldt ud bevidst om det kæmpe arbejde i leverer hver eneste dag.