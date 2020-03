Bondo: Furesø er dobbeltramt økonomisk

Social- og indenrigsminister, Astrid Krag er meget langt fra virkeligheden, når hun i dagens avis siger, at Furesø Kommune ikke er særligt hårdt ramt udligningen, og at kommunens udfordringer med gælden fra Brixtofte-tiden allerede er løst i Furesøaftalen fra 2005.

Når vi samtidig modtager en stadig større regning til udligning, lægges der gift for kommunens udvikling. De seneste 10 år er kommunens årlige bidrag til udligning mere end fordoblet fra 160 mio. kr. i 2009 til 320 mio. kr. i 2019. Regeringens udspil til udligningsreform betyder, at Furesøs udligningsbidrag vokser yderligere med 45-46 mio. kr.

Alt dette bør regering og Folketing naturligvis tage med i betragtning, når man taler om lige muligheder for at yde borgerne god service. Det stigende udligningsbidrag betyder, at forudsætningen for Furesø-aftalen er skredet. Vi kan ikke både håndtere de store udfordringer med gælden fra Farum-tiden og samtidig håndtere et udlignings bidrag, der eksploderer. Så falder korthuset fra hinanden.