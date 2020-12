Bonava bygger boliger i massivt træ

Bonava banede vejen for byudviklingen i Sydlejren ved at opføre første etape af Filmhusene for enden af landingsbanen. Siden er Mageløse, Officershusene, Hangarhusene og Staldhusene kommet i gang - hver med deres særpræg. Nu gør Bonava klar til næste etape af Filmhusene.