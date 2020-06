Bombefoldene får nyt plejehold

- Medlemmerne vil gerne på denne måde bidrage frivilligt til forvaltningen af naturen i vores område. Tilbagebetalingen er glæden for børn og voksne ved at se at »vores« dyr og naturen trives - og at have et mål for frisk-luft-turen, siger Anna Bodil Hald, formand for Naturplejeplaug Bombefoldene, som fornylig er blevet stiftet som forening.