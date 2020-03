Se billedserie Ejendomsleder Ole Nissen havde en nødplan klar for driften af de 1.200 boliger i VAB. Foto: Brian Mørk.

Boligselskab havde nødplan i skuffen

Furesø - 23. marts 2020 kl. 07:56 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et slag blev Danmark lukket ned.

De fleste blev taget med bukserne nede og måtte finde løsninger på bedste vis, men i Værløse Almennyttige Boligselskab var man klar. Ejendomsleder Ole Nissen havde en nødplan klar, så servicen overfor de 1.200 boliger fordelt på 11 afdelinger kunne fortsætte på betryggende vis.

- Vi havde lavet en nødplan allerede for noget tid siden. Vi havde sørget for, at alt administrativt personale havde udstyr, så de kunne arbejde hjemmefra, og de tog computeren med hjem hver dag. Så da jeg fik en sms sent onsdag den 11. marts, havde vi allerede lagt en plan, siger Ole Nissen til DABs hjemmeside.

- Kontoret er lukket, men vi får serviceret beboere. Vi får klippet græs og løst dagligdags opgaver, men med nedsat serviceniveau. Overordnet set tager hovedparten af beboerne det meget fornuftigt og har fuld forståelse for situationen, når vi giver os tid til at forklare det, siger Ole Nissen, som er uddannet styrmand og har arbejdet på en redningsskib. Det har givet ham vigtig viden og erfaringer.

Derfor sørger han for at være forberedt på det utænkelige.

- Vi har en plan B, hvis der for eksempel opstår sygdom. Så kan vi dele medarbejderne mere op, så færre møder på arbejde. Når man har en plan for et nødberedskab, og den er meldt ud, så bliver man tryg, siger han.

VABs formand Niels Holk Teinhart var med inden over udarbejdelsen af nødplanen, og er stolt over måden, situationen blev håndteret på.

- Det har selvfølgelig været vigtigt for os at sikre den nødvendig beboere service, og at vores medarbejdere samtidig kan kun trygt på arbejde, siger Niels Holk Teinhart,

VAB har et omfattende samarbejde med en del lokale håndværkere. Også her vil boligselskabet bidrage.

- Vi har også nævnt for lokale håndværker, at hvis de i denne situation mangler arbejde, har vi mulighed for at fremrykke opgave. Naturligvis for at sikre, at vi stadig har det gode samarbejde, når krisen er forbi, forklarer Niels Holk Teinhart.

