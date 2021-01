Se billedserie Økonomisk rådgiver, Karsten Engmann Jensen, er overrasket over, hvor mange som optimerede deres økonomi gennem husløb i 2020.

Boligsalget buldrede frem i Furesø i 2020

Furesø - 12. januar 2021 kl. 14:13 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Vel er Furesø Kommune blandt de hurtigst voksende i landet, men ikke desto mindre er det imponerende, at et år præget af corona alligevel ender med en markant stigning i antal ejendomshandler fra 410 i 2019 til 587 i 2020 ifølge tal fra www.boligsiden.dk

Ejendomsmægler Thomas Lausen, Home Værløse, Farum og Allerød, ser en række årsager til stigningen.

- Jeg tror hjemmet er blevet vigtigere i forbindelse med, at corona påfører mange en række begrænsninger. Det er min opfattelse, at rigtig mange - specielt yngre mennesker - har fremrykket beslutningen om at få noget mere plads, end de har i deres lejligheder. Furesø kommune ligger rigtigt godt i forhold til at flytte ud af København uden, at man føler sig rigtigt langt væk, siger Thomas Lausen, som står for projektsalget for en række boligfelter på Flyvestation Værløse. Udbygningen af Laanshøj og Sydlejren er nemlig en del af årsagen.

- Furesø kommune er en vækstkommune, hvor der er forholdsvist meget nybyggeri, som jo i sagens natur giver flere handler, forklarer Thomas Lausen.

Ifølge boligsiden er det stigende boligsalg ikke begrænset til Furesø Kommune. Det er en generel tendens.

Der blev solgt mere end 107.000 boliger i Danmark i 2020. Det er det med afstand højeste salg i de 10 år, Boligsiden har ført statistik over boligmarkedet. Og det er 22 procent højere end salget i 2019, der havde den hidtidige rekord med cirka 88.000 handler.

- 2020 har været et fantastisk år for boligmarkedet. For det første er det i sig selv bemærkelsesværdigt, at der i et år med corona har været så stor tro på markedet, at køberne har handlet så meget. For det andet var 2019 også rekordår, og det sætter 2020-salget i perspektiv. For rekorden er ikke bare slået. Den er slået med mere end en femtedel, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Optimering af privatøkonomi

Den økonomisks rådgiver Karsten Engmann Jensen, Pengeministeriet på Kirke Værløsevej, mener ikke desto mindre, at det er overraskende, hvor mange der ønsker at optimere deres økonomi i en periode præget af økonomisk nervøsitet på grund af corona.

- De flotte tal overrasker på ingen måde. Mange henvender sig med ønske om en vurdering af, hvad de får mest ud af i forhold til at spare op i mursten eller pensionsmidler. De fleste får en overraskelse, når de ser, hvor stor betydning det har, at de sammensætter deres boligformue og gæld optimalt i forhold til ens øvrige økonomi, ikke mindst pensionsopsparing, forklarer Karsten Engmann Jensen.

Furesø er et ressourcestærkt område, hvor mange har købekraft til trods for den megen snak om økonomisk tilbage slag.

- Under forrige krise noterede jeg mig, at huse lå længe før de blev handlet, hvorefter den nye ejer kastede store beløb i modernisering og forbedring. Mange havde altså formue, men ventede blot på det rigtige tidspunkt. Lige nu synes mange, at det er det rigtige tidspunkt at købe bolig i Furesø, forklarer Karsten Engmann Jensen, som pointere, at Furesø ligger i Top 10, hvad angår kvadratmeterpriser.

Mange borgere i Furesø er blandt landets rigeste, målt på både indkomst, boligformue og pensionsformue.

