Boligrekorder i Hareskovby

Priserne på det eftertragtede villaer har været på himmelflugt de senere år. I sommeren 2018 blev villaen Poppel Allé solgt for rekordprisen 10.775 mio. kr.

Den rekord holdt indtil den 2. april 2020. På denne dag blev villaen Skandrups Alle 12 solgt til Erhvervsminister Simon Kollerup og hustru for den nette sum af 11,4 mio. kr. Villaen på 227 kvadratmeter er placeret midt mellem Hareskov Skole og den kommende kunstgræsbane på Månedalsstien.

Men rekorden holdt ikke længe. Den 30. maj blev Gammel Hareskovvej 355A solgt for 13,3 mio. kr. Der er tale om en villa på 252 kvadratmeter, som blev sat til salg for 14,995 mio.kr. Der er altså givet et solidt afslag.