Boligpriserne buldrer derudaf: Her lander Furesø i top ti

Furesø er en af de kommuner, hvor villaer og rækkehuse er steget mest i pris det seneste år

Furesø - 24. januar 2021 kl. 07:01

Det har været en god forretning at være husejer i Furesø Kommune det seneste år. Et standardhus på 140 kvadratmeter koster nu knap 400.000 kroner mere end for blot et år siden. Det viser nye tal fra boligsiden.dk.

I december 2019 var gennemsnitsprisen for et typisk hus 4.051.955 kroner, som svarer til en kvadratmeterpris på 28.943 kroner. Men kun et år efter skal nye boligkøbere af med 4.435.628 kroner for det samme hus i Furesø Kommune.

Furesø har med en niendeplads sneget sig ind i top-10 over de kommuner, hvor priserne er steget mest det seneste år. Helt i top ligger Lyngby-Taarbæk, hvor et hus på 140 kvadratmeter er blevet over 900.000 kroner dyrere og nu koster 6.013.467 kroner i gennemsnit. Stigningen er således mere, end der skal betales for et standardhus i kommuner som Lemvig, Tønder eller Morsø. Efter Lyngby-Taarbæk kommer Gentofte, København og Hørsholm kommuner.

Stigning på Langeland Der er i alt 25 kommuner, hvor standardhuset er steget med minimum 250.000 kroner det seneste år ifølge Boligsiden.dk. Det gælder især kommunerne omkring København, men måske overraskende er det også tilfældet på Langeland, hvor en almindelig villa eller rækkehus er steget med knap 300.000 kroner. En del af forklaringen kan være, at der på Langeland bliver solgt flere huse med flexboligstatus, så de også kan bruges som sommerhus.

Steget i langt de fleste kommuner Priserne er steget i langt de fleste kommuner det seneste år, og det er kun i 19 kommuner, at det nu er billigere at købe et standardhus. Det gælder for eksempel Frederikssund, Herlev og Lejre kommuner. I Lejre er et hus blevet 116.000 kroner billigere. lmv