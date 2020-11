Boligområde danner kulisse for fortælling om anbringelser

Lukker mareridtet ind Mikkel og Ingrid bor i Farum Midtpunkt med deres to børn. Sønnen har infantil autisme, er uden sprog og kræver døgnovervågning. De sætter en ære i selv at passe drengen. De er stærkt udfordrede, og gør de det godt nok?

"Sigtet med bogen er ikke at hænge nogen ud, men at minde sagsbehandlere, politikere og os alle om det ansvar, vi har over for hinanden, om medmenneskelighed og ikke mindst omhyggelighed. Der lever børn i Danmark, som burde have været anbragt, mens andre bliver anbragt ved en fejl," lyder det fra Marianne Joensen i en pressemeddelelse.