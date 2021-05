Nybolig-mægler Thomas Andreasen oplever stigende priser i sin hjemby Farum. Foto: Nybolig.

Boligmarkedet buldrer frem

Furesø - 12. maj 2021 kl. 08:10 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Sommeren står for døren. Boligmarkedet buldrer frem. Kunderne står i kø hos ejendomsmæglerne.

Nybolig Farum - Andreasen ser store muligheder for boligejerne i Furesø Kommune.

- Muligheden er lige nu, at man kan maksimere prisen på sin bolig. Hvis man vil sælge på et tidspunkt, så er et nu, man skal gøre det. For ingen kan forudsige, hvordan markedet ser ud om et års tid, siger Thomas Andreasen.

Ejendomsmarkedet er altid reguleret af udbud og efterpørgsel. Lige nu er efterspørgslen langt større end udbuddet.

- Lige nu er der et lavt udbud og en kæmpe efterspørgsel. Vores dagligdag som ejendomsmægler består i at søge vidt og bedt efter at få mere til salg. Hver dag ringere fire-fem kunder og spørger efter andre boliger, end dem vi har til salg, forklarer Thomas Andreasen.

Den nuværende tendens tog fart i starten af corona-nedlukningerne. Det startede med sommerhusmarkedet, men trak videre over til helårsboligerne.

- Ingen ved med sikkerhed hvorfor markedet tog fart under corona. Måske var det udsigten til ikke at komme ud at rejse. Det betød, at alle ville have et sommerhus, så man kunne holde ferie herhjemme. Det samme gør sig gældende her i området. Køberne vil have natur og skønne omgivelser. Man vil med andre ord realisere drømmene, forklarer Thomas Andreasen.

I den forbindelse er Farum og Værløse oplagt for køberne, da afstanden til arbejdspladserne i København er overskuelig. Det kan mærkes på antallet af bolighandler.

I 2020 blev der solgt 290 ejendomme i Farum og 320 i Værløse. Salget er steget med 26 procent i starten af 2021.

- Intet tyder på, at interessen er på vej til at stoppe op. Men der kan komme en naturlig opbremsning, fordi der ikke er nok at sælge. Vi halter lidt efter i forhold til, at få sat nye varer på hylderne, siger Thomas Andreasen, som kender sit område til fingrspidserne, da han voksede op i Farum.

De fleste genkender ham formentlig som en af FC Nordsjælland/Farum Boldklubs profiler i klubbens første år. Han startede hos en anden ejendomsmægler i Farum. I 2016 blev han selvstændig under Nybolig-kæden. Det er kun gået fremad.

- I 2019 blev butikkken kåret til Eliteperformer i Nybolig-kæden. I 2020 fulgte to priser for optimering af banksamarbejdet og helkundeservice.