Der kommer flere boliger og mindre erhverv på Kollekollevej 45-41. Det sker efter ønske fra bygherren.

Boliger erstatter erhverv på Spejdergrunden

Furesø - 25. juni 2019 kl. 10:13 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I årtier var Kollekollevej 45-41 hjemsted for en populær spejderhytte, men i 2017 var tiden kommet til at rive hytten ned.

Dermed var vejen banet for en attraktiv byggegrund centralt i Værløse. En lokal ingeniørvirksomhed købte grunden med henblik på et nyt domicil, men inden planerne var kommet igennem høringsprocessen fusionerede virksomheden og behovet formindsket.

Planerne gik på at lave erhvervslokaler i stueetagen samt 1. sal, mens der skulle etableres boliger på 2. sal. Det ønske har ændret sig i takt med at bygherren har konstateret, at der ikke er stor efterspørgsel på erhvervslejemål, men behov for boliger, der ligger tæt på stationen. Derfor ønsker de boliger i stedet for erhverv på 1. sal.

Udvalg for Byudvikling og Bolig besluttede den 6. juni, at forvaltningen kan gå i gang med at udarbejde et forslag til tillæg til lokalplanen, der muliggør boliger på 1. sal.

- Vi oplever flere steder i kommunen, at udlejere har vanskeligt ved at udleje erhvervslejemål på første sal og har gentagne gange diskuteret problemstillingen i udvalget. På foranledning af bygherre har vi nikket til at få lavet et lokalplanstillæg, der tillader flere boliger. Jeg glæder mig over, at der er fremdrift i projektet og håber til sin tid, at forslaget vil blive vel modtaget, siger Egil F. Hulgaard (K), formand for Udvalg for byudvikling og bolig.

Bygherren ønsker fortsat, at stueetagen bruges til erhverv, men ønsker boliger i både 1. og 2. sal i det planlagte byggeri. Boliger i 1. sal i stedet for erhvervslokaler vil betyde, at der skal etableres færre parkeringspladser i forbindelse med byggeriet. Lokalplantillægget vil derfor indeholde flere friarealer til fx græs end hidtil planlagt.

Borgere vil kunne kommentere lokalplanstillægget, når det er lavet og kommer i offentlig høring. Det bliver sandsynligvis i løbet af efteråret 2019.