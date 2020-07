Anlægget af Stavsnholthave forventes i gangsat i løbet af sommeren.

Bofællesskab leder efter børnefamilier

Furesø - 07. juli 2020

19 af 25 beboere i den selvstartende andelsboligforening Stavnsholthave er fundet, men et ønske om en divers sammensætning af både unge og gamle blandt de 25 beboere har fået bestyrelsen til at gå på rekrutteringsjagt efter børnefamilier.

- I forhold til de sidste andelshavere er vi specifikt på udkig efter yngre par, formentlig fra 25 og op til 50 år, med børn. Altså folk som har lyst til at deltage i et fællesskab sammen med andre, siger bestyrelsesformand for Stavnsholthave Bjarke Petersen og fortsætter:

- Målsætningen med bofællesskabet er at etablere en divers sammensætning af både unge og gamle med blandede baggrunde og interesser. Vi skaber et åbent miljø, hvor vi møder nye og anderledes mennesker, som hver især bidrager med noget nyt. Det giver en spændende dynamik med kvalitet og liv i beboernes hverdag.

Ifølge Bjarke Petersen består de 19 andelshavere af en blanding med korte og længerevarende uddannelser. De har en arbejds- og uddannelsesmæssig baggrund fra både den private og offentlige sektor, krydret med selvstændige. Nogle bor i dag i villaer med børn, der snart er voksne, andre bor i lejligheder i eller omkring de store byer. Alle ønsker de at møde nye mennesker og indgå i et fællesskab med andre. Bortset fra at bofællesskabet er for ikke-rygere, er der ikke nogen særlige krav til indflytterne. De kommende beboere vil selv være med til at fastlægge rammerne.

Som noget ret unikt har bestyrelsen i Stavnsholthave valgt at udvikle projektet helt uden developer. Det vil sige, at andelsboligforeningen selv har stået for køb af grund og udvælgelse af arkitekter.

Urban Power-arkitekter har slået stregerne til bofællesskabet, som bygges i det østlige Farum ved den gamle Stavnsholt Landsby, kun 700 meter fra Furesøen. Rækkehusene varierer fra 85 til 135 kvadratmeter og skal opføres i en hesteskoformation med et fælleshus på 168 kvadratmeter. I alt kommer området til at huse ca. 70 beboere.

Byggeprojektet kommer til at koste mindre end 100 mio. kr. og bliver DGNB-certificeret og lever dermed op til de strengeste krav om bæredygtighed igennem byggeprocessen og materialer. Plan1 Cobblestone Architects leder byggeriet og står for udbudsmaterialet. Byggeriet bliver skudt i gang i løbet af sommeren.