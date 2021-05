Børnetøjsbutik blev 'månedens butik'

"Kunderne synes, at du er super god til at sætte dig ind i deres behov, du har tid, altid sødt og venligt personale, og så har du et super godt og bredt udvalg," sagde Sanne Lund. Og efter lang tids nedlukning var det ord, der varmede hos Trine Nelbom.

CoolCompany er nu med i kampen om at blive kåret til 'årets butik' i Furesø, som ud over hæderen udløser 10.000 kroner fra Handelsbanken Furesø. Du kan se videoen med Trine Nelbom på Furesø Avis' Facebookside, hvor du også kan være med til at stemme om, hvem der skal være 'månedens butik' for maj.