Museumsinspektør Lise Milan har været på job på skolerne under coronakrisen. De mange input fra eleverne vil få et aftryk på de kommende udstillinger på Furesø Museer.

Børnenes fantasi får betydning for udstillinger

I disse coronatider må også medarbejderne fra Furesø Museer se deres arbejdsgang ændret. Som med alle andre kulturinstitutioner, har museet været tvangslukket siden medio marts. Fra den ene dag til den anden har der derfor været travlt på en ganske anderledes måde: Kontorarbejde er blevet til hjemmearbejde med skolebørn om benene, undervisningsforløb er blevet til undervisningsmateriale til skolerne og museet har haft travlt med at markere forårets store historiske begivenheder på behørig afstand.

Både Mosegården og Immigrantmuseet har stået tomme og skoleklasser er gået glip af forløb om alt fra de tyske flygtninge til debatspil og om almueskolen. I mellemtiden har et par af museets medarbejdere skiftet deres normale arbejde ud med arbejde andre steder i kommunen. En af dem er skoletjenestens Lise Milan Nielsen, der gennem de sidste to uger har arbejdet med lokalhistorien på Solvangskolen. Her har hun hjulpet med indskolingens FFO om eftermiddagen, hvor eleverne har kunne nyde godt af de letlæsningsbøger museet hvert år udgiver sammen med Furesø Kommune. Og turene i marken har ifølge Lise givet pote