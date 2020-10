Børnene får Vingesus på Flyvestationen

Bygning 131 blev opført til at fungere som Flyvevåbnets Specialskole for teknikeruddannelse. Med tiden har den fået 'rang' af at have huset Flyvevåbnets officersskole.

- Udover at vi nu får et afsindigt flot dagtilbud, der er bæredygtighedscertificeret og som kan være et lokalt mødested for de mange nye familier, der flytter til Sydlejren, får vi også et sted, der knytter sig til sin helt særlige historie gennem sit navn. Der er desuden masser af børneperspektiv og nærvær i navnet Vingesus. Det indikerer en frisk begyndelse, hvor der er plads til at få luft under vingerne, siger bedømmelsesudvalgets formand, Bettina Ugelvig Møller (S), der også er formand for Udvalget for dagtilbud og familie.