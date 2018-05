Børneliv på Solhøjgård gennem 50 år

Flere generationer af børn har haft den store fornøjelse at betræde Solhøjgårds hyggelige lokaler og inspirerende have.

- Her fortælles om den mangfoldighed af aktiviteter, der igennem årene har været med til at udvide kompetencerne for de omkring 900 børn, som har haft deres gang på fritidshjemmet. Den gamle have med klatretræer, sommerens vandrutsjebane, byggelegeplads, eftermiddagsmad tilberedt over bål. Hulebyggerier, røver og soldaterlege i den nærliggende gamle æbleplantage, højdeklatring mindst 10 meter op i havens gamle træer. Stuehuset har altid dannet rammer til fordybelse i kreative værksteder og leg i mindre grupper i de mange rum. Et gennemgående træk er også fejringen af de milepæle af runde fødselsdage og de årlige sommerfester, fortæller Hans Jørgen L. Eriksen.