Børn prøvede australsk fodbold i sommerferien

For andet år i træk er der 'Åben Sjov Hverdag' i Farum i hele sommerferien, hvor klubber kommer ud og underviser lokale børn

Furesø - 31. juli 2021 kl. 08:11 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

For sportsglade børn har der været god mulighed for at prøve forskellige sportsgrene af i sommerferien. For andet år i træk er der arrangeret 'Åben Sjov Hverdag' i Farum Midtpunkt, som er et gratis idrætstilbud for børn i alderen 6-17 år, som kan komme uforpligtende forbi alle hverdage mellem kl. 13-17.

Australsk fodbold I år har der været besøg af Farum Bokseklub, Ninjafabrikken, Furesø Børnebasket og Farum Australsk Fodbold, og det kan derfor være en god start til at blive medlem af en forening. Denne torsdag eftermiddag står den på australsk fodbold, som er en blanding af rugby og fodbold, og både de små og større børn er forbavsende hurtige til at lære at håndtere den aflange bold.

"De klarer sig imponerende godt. Jeg har set en del voksne have en dårligere motorik," fortæller en af trænerne.

Der skal dog også lige styr på retningen, da en af drengene ved en fejl kommer til at skyde direkte ind på en af de andre.

"Av, hvad laver du din skævskyder," råber den ramte dreng højt, mens trænerne ikke kan lade være med at smile.

En af trænerne er Nathan Campion fra Farum, og det er hans forældre, der i sin tid startede Farum Australsk Fodbold tilbage i 1990'erne. Sporten er ikke særlig kendt i Danmark, så det er en god mulighed at komme ud og lære børnene spillet. De var første gang ude om tirsdagen til 'Åben Sjov Hverdag'.

"Det er superfedt at komme ud, da det er de færreste, der kender til sporten. Det er fedt at lære fra sig, og nogle af børnene bliver bidt af det med det samme," siger han.

Finde ny sport Et af de fremmødte børn er Elias på 11 år, der ofte er at finde til 'Åben Sjov Hverdag'.

"Jeg er her næsten hver dag, og mine venner kommer også til aktiviteterne. Jeg har prøvet boksning, og det var sjovt, da jeg normalt går til det. Men det er også sjovt at prøve australsk fodbold og lære at sparke til bolden. Det er godt at prøve noget nyt," siger han.

Ud over trænerne fra de forskellige klubber er der også to faste gadeplansmedarbejdere, der kender mange af børnene, og som sørger for at hjælpe til på sidelinjen. En af dem er Deniz, der også var med sidste år. Han fortæller, at der i starten af sommerferien kom omkring 20-30 børn dagligt, men at der i de sidste uger er omkring 10-15 om dagen, da mange er taget på ferie.

"Der er en stamme, der kommer hver dag, og de fortæller det videre til andre. Vi har også børn fra Værløse og Jonstrup, der kommer forbi. Der er nogle, som kommer og spiller fodbold, og så går de hjem, og der kommer andre. Nogle kommer, fordi de vil prøve boksning og andre kommer, fordi de vil prøve australsk fodbold," siger han.

Deniz mener, at det giver noget andet, når det er foreningerne selv, der kommer ud og underviser.

"Vi kunne også selv arrangere basket, men det er noget andet, når de kommer ud, da de også kan fortælle om klubben. Målet er også, at nogle af børnene kan finde en sportsgren, de synes om," siger han.