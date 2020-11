Børn og ansatte sendt hjem: Coronasmitte i børnehus

Inden for den seneste uge er tre medarbejdere og et barn i børnehuset testet positive.

"Vi vurderede, at alle børn og medarbejdere i Farum Nordby Børnehus kan betragtes som nære kontakter. For at undgå yderligere smittespredning har vi i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, besluttet at lukke Farum Nordby Børnehus fra mandag morgen den 16. november til torsdag morgen den 19. november. Lederen af dagtilbuddet fortæller, at forældrene trods hjemsendelsen har været meget forstående", fortæller dagtilbudschef Anna Fosdal i pressemeddelelsen.