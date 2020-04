Bodil Vedel går i 1.t på Kruses Gymnasium, og nu er hun den første danske pige til at tage medalje ved et matematik-OL. Foto: Mikkel Kjølby

Bodil tog medalje ved Matematik-OL

Kruses Gymnasium vælter sig i succes ved internationale matematikkonkurrencer, og nu har det lokale gymnasium nået endnu en milepæl. For første gang er det lykkedes en dansk pige at vinde en medalje ved Det Europæiske Matematik-OL for Piger. Det var Bodil Vedel fra Værløse, som på denne måde sparkede døren ind for de danske piger.