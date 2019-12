Se billedserie Det vrimler med hunde i pavillonen, hvor 20 hunde i alle størrelser og farver dagligt bliver passet af stifterne af »Vi Passer Hund«, Rolf Flor og Line Ladefoged. Foto: Allan Nørregaard

Bobby og Louis bliver passet i en skovbørnehave for hunde

Furesø - 30. december 2019 kl. 11:57 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mellem afklædte trækroner og fyrrenåle kommer en stor firkantet pavillon beklædt med sort træ til syne. Udefra ligner den til forveksling en midlertidig børneinstitution, men umiddelbart inden for døren, hvor der i en hvilken som helst anden børnehave ville hænge flyverdragter og gummistøvler på denne årstid, hænger der i stedet læderhalsbånd, snore og polyesterseler i neonfarver.

Væggene er malet i rolige mørkegrønne farver, og var det ikke for en stille pulserende instrumentalmusik, der strømmede ud af en højtaler i hjørnet, ville man kunne høre en knappenål falde.

I alt 18 hunde har fordelt sig rundt omkring på det lyse laminatgulv. Nogle leger stilfærdigt tagfat, mens andre tager sig et hvil. Midt i rummet ved et højt arbejdsbord står kæresteparret Rolf Flor og Line Ladefoged, der er hundebørnehavepædagoger og stiftere af skovbørnehaven for hunde »Vi Passer Hund«.

- På mange måder minder det om en almindelig daginstitution. Vi har bare aldrig mere end 20 hunde ad gangen, så normeringen er måske lidt bedre end i almindelige børnehaver, siger Rolf Flor og fortsætter:

- Hundene bliver afleveret mellem klokken 7 og klokken 9 og hentet mellem 15 og 17, og de får mad på nogenlunde de samme tidspunkter hver dag, siger han, mens han åbner døren ud til det indhegnede skovareal, der omgiver bygningen. Flere af hundene kommer straks på benene og løber udenfor.

I børnehaven i Bregnerød er hundene hverken i snor eller bure. Og det er helt bevidst, fortæller Line Ladefoged.

- Vi har aldrig brugt bure, så vi ved ikke, hvordan hundene ville have det, hvis de var i bure. Men vi har gjort det på en måde, som virker bedst for os og for hundene. Hundenes trivsel betyder meget for os, og som hovedregel er de aldrig stressede. Vi forsøger at holde en rolig og tryg stemning her. Det er både for hundene og vores egen skyld. Hvis de hele tiden gøede eller hoppede rastløst op og ned, så havde det ikke været sjovt at være her hver dag, siger hun.

Og hvis bare den mindste konflikt opstår, har Line Ladefoged og Rolf Flor lært at aflæse hundene.

- Roen er noget af det vigtigste. Det er også sådan, vi kan fange konflikterne, før de opstår. Hvis lydende forandrer sig, så griber vi ind. Det kan være, at to hunde lige får set sig sure på hinanden. Så lukker vi den ene hund ud eller skiller dem ad, siger Line Ladefoged.

Skete tilfældigt Indtil 2015 arbejdede Line Ladefoged som bibliotekar på Gentofte Hovedbibliotek og Rolf Flor arbejdede som reklamefotograf. Dagene gik op i arbejde og deadlines, og selvom parret havde haft spæde drømme om at blive selvstændige, blev hundebørnehaven til mere eller mindre tilfældigt.

- Jeg ledte med lys og lygte efter et sted vores egne hunde kunne blive passet. Vi har rejst meget i USA, hvor der er rigtig mange hundebørnehaver ligesom vores. Og da jeg ikke kunne finde noget lignende herhjemme, begyndte tankerne om at starte vores eget sted. Da Rolf blev afskediget fra sit arbejde, føltes det naturligt at prøve, om vi kunne få det til at fungere, fortæller Line Ladefoged.

Fra stue til institution Hundebørnehaven startede som en Facebook-gruppe, hvor parret tilbød at passe andres hunde i ferier. Og i takt med at budskabet om hundepasningen spredte sig, blev rammerne om en hundebørnehave langsomt til.

- I starten passede vi dem døgnet rundt, når de var her, og vi kunne eksempelvis ikke tage ud og handle sammen. Vi havde behov for at indrette det, så det mindede mere om almindelige arbejdsdage, siger Line Ladefoged.

Indtil for få måneder siden blev hundene passet i Line Ladefoged og Rolf Flors stue. Men pladsen blev trang, og da de faldt over en gammel skolepavillon, som i dag huser børnehaven, slog de til.

- Det er virkelig en privilegeret arbejdsplads, siger Rolf Flor.

I dag har Vi Passer Hund 16.000 følgere på Facebook. Rolf Flors har taget sit erhverv som reklamefotograf med ind i arbejdet med hundene og har fået sit eget fotostudie, hvor han jævnligt tager billeder af hundene, som han deler med ejerne og på de sociale medier.

Ikke for alle hunde De fleste hunde er i hundebørnehaven fem til syv dage om ugen. Det koster hundeejerne omkring 250 kroner om dagen. De hunde, der allerede har tilknytning til hundebørnehaven, bliver sommetider også passet, hvis deres ejere er ude at rejse.

- Hundene er her af mange grunde. Nogen kan ikke lide at være alene hjemme eller bliver for kulrede, hvis de ikke har selskab hele dagen. Andre er her bare i ren luksus, fordi deres ejere godt kan lide tanken om, at de ikke er alene hjemme i løbet af dagen, siger Rolf Flor.

Men det er ikke alle hunde, der passer ind i flokken, forklarer han.

- Vi kigger egentlig ikke så meget på racer. Men det er vigtigt for os, at hundene kan lide hinanden. Ellers kan der hurtigt opstå konflikter. Vi er blevet virkelig gode til at se hundene an og gennemskue, om de passer ind, siger han.

Alle hundene gennemgår en slags optagelsesprøve. Først møder de nye hunde Rolf Flor og Line Ladefogeds egne tre hunde. Derefter har de en prøveperiode inden de endeligt får en plads.

Og alle hundene har en rolle i flokken, forklarer Rolf Flor.

- En af vores egne hunde har en helt særlig evne til at kunne mærke, hvis en af de andre hunde er ved at blive syge. Faktisk har de fleste af hundene en rolle at udfylde. Det er sådan noget, vi har opdaget henad vejen, fordi vi er sammen med dem hver eneste dag, siger han.

Parret har store drømme for fremtiden. Det næste skridt er at få en børnehavebus, så de kan hente og aflevere hundene, men de håber også, at de kan være med til at hjælpe andre, der går rundt med en drøm om at starte en hundebørnehave.

- Vi vil rigtig gerne erfaringsdele. Vi har fået virkelig meget hjælp fra vores netværk i USA, og vi vil også rigtig gerne give vores erfaringer videre, siger Rolf Flor.

Der er stor efterspørgsel på de tyve pladser i hundebørnehaven og ofte må Line Ladefoged og Rolf Flor sige nej, når hundeejerne ringer.

- Vi går også og overvejer, om vi skal udvide med endnu en afdeling en dag, siger Rolf Flor.

- Men det er en større udfordring. Vi ved jo ikke, om det vil fungere ligeså godt et andet sted og med nogle andre mennesker. Vi Passer Hund er jo Rolf og Line. Kan det overhovedet være på andre måder?, siger Line Ladefoged.