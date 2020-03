Blotteren fulgte efter sit offer og tiltalte hende foran hendes bopæl. Foto: Kenn Thomsen

Furesø - 20. marts 2020 kl. 15:47 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag eftermiddag klokken 17.61 blev en lokal kvinde udsat for en blotter på Kollekollevej i Værløse. Blotteren løb fordi den 48-årige kvinde, men da kvinden kort efter gik rundt om et hushjørne, stod manden foran hende og blottede sig for hende.

I døgnrapporten fra Nordsjællands Politi beskrives manden som værende i alderen 25 til 30 år med sort hår og sort fuldskæg. Han er almindelig af bygning og taler dansk. Han var ved episoden iklædt sort løbetøj med røde striber.

Offeret har henvendt sig til Frederiksborg Amts Avis for at advare andre kvinder mod manden.

- Det var ikke kun en blotter. Han fulgte efter mig hjem og tiltalte mig udenfor min bopæl, fortæller kvinden, som ønsker at være anonym.

Hun er glad for, at politiet tager situationen meget alvorligt.

- Politiet tog det meget alvorligt. De ringede til mig flere gange i aftes og kom hjem til mig og talte med min genbo, som også havde observeret manden og hans mistænkelige adfærd, fortæller kvinden, som tilføjer, at blotteren var ca. 180 cm. høj og ikke dansk, men han talte dansk til hende.

- Jeg håber bare, at andre kvinder i Værløse ikke skal komme ud for det samme, siger kvinden, som er nervøs over, at blotteren ved, hvor hun bor.

- Det er ubehageligt, at han ved, hvor jeg bor, Politiet ville ikke have, at jeg sov hjemme i nat, slutter kvinden.